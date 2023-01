Dschungelcamp: RTL kündigt drastische Maßnahmen an – „Wurde Zeit“

Dass das Dschungelcamp kein Sommer-Sonne-Ferienclub ist, dürfte mittlerweile eigentlich klar sein. Und doch gibt es jedes Jahr aufs Neue Kandidatinnen und Kandidaten, die sich über die Zustände im TV-Camp schockiert zeigen. Mit dem Einzug kommt nicht nur eine lange Liste von Verzichten auf die Teilnehmenden zu, sondern auch ein Regelkatalog, an den es sich zu halten gilt.

Auch 2023 gibt es wieder einige Anwesende, die damit aber anscheinend nur wenig anfangen können und gerne auch mal die eine oder andere Vorgabe missachten. Blöd nur, wenn der Regelverstoß von Kameras festgehalten wird und die Zuschauer zu Hause Alarm schlagen. Genau das ist jetzt passiert und RTL reagiert prompt.

Dschungelcamp: RTL macht ernst

Bevor der Kölner Sender am Donnerstagabend (19. Januar) mit Tag 7 auf Sendung geht, meldet sich das Social-Media-Team von RTL zunächst bei Instagram und macht eine Ankündigung. „Da euren wachsamen Augen natürlich rein gar nichts entgeht, sind euch die Regelverstöße im Camp auch schon aufgefallen. Wenn ihr entscheiden könntet, wie würdet ihr die Camper bestrafen?“

Unter dem Beitrag häufen sich die Vorschläge. Hier ein kleiner Überblick:

Zigarettenentzug

Entzug der Luxusgegenstände

Verringerung der Gewinnsumme

Sterne abziehen bei der nächsten Prüfung

Ein Fan spricht aus, was vermutlich einige bereits dachten: „Das wurde ja Zeit.“ Für Unmut bei den Zuschauern hatte vor allem die Nichteinhaltung der Schlafregel gesorgt. Bislang was das Schlafen am Tag nämlich immer verboten und trotzdem gönnten sich schon einige ein Nickerchen am helllichten Tag. Auch die Zwei-Personen-Regel für die Nachtwache wurde bereits missachtet. Grund genug um endlich mal zu handeln.

Dschungelcamp: RTL kündigt Strafen an

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, jede Strafe ist am Ende unschön für die Promis. Aber vor allem der Zigarettenentzug und die Wegnahme der Luxusgegenstände gingen einigen ordentlich an die Substanz.

Einer, der gerade in Sachen Nikotin-Notstand mitreden kann, ist Ex-Camper Daniele Negroni. Der ehemalige DSDS-Kandidat war 2018 mit dabei und kommentiert wissend: „Wenn die Zigaretten abgenommen werden, wird’s wild im Camp.“ Auch 2023 sind einige Raucher unter den Anwesenden. Für Gigi Birofio ist die aktuelle Tagesration eigentlich schon nicht ausreichend, sollte die Portion jetzt noch gekürzt werden, dürften die Nerven auch bei ihm bald blank liegen.

