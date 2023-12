„Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau wird ehrlich – unfassbar, was sie sich dann anhören muss

Was war los mit der quirligen Alina Merkau? Schon am Anfang des Jahres nahm sich die die stets so gut gelaunte Moderatorin vom Sat.1-Frühstücksfernsehen eine Auszeit.

Immer wieder machten sich Fans Gedanken, fragten besorgt beim Sender nach. Sollte sie sich vielleicht verstärkt um ihre Schauspielkarriere bemüht haben? Schließlich war sie als Teenager in der Serie „Praxis Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“ zu sehen.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin nahm sich eine Auszeit

Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht, aber es gibt ihre klaren Worte „Ich brauchte dringend Ruhe.“ Es ist nicht ganz eindeutig , ob die Berlinerin sich die Auszeit vom Job beim Sat.1-Frühstücksfernsehen selbst verordnet hat, oder ob vielleicht sogar ein Arzt die vielberüchtigte „Reißleine“ für Alina Merkau gezogen hat.

Umso schöner, dass sich die 37-jährige am 28. Dezember auf Instagram mit einem fröhlichen Video bei ihren Fans meldet. In einem ausführlichen Post teilt sie ihren ganz persönlichen Jahresrückblick 2023 mit einer Menge Videos. Ein buntes Potpourri aus privaten und beruflichen Erinnerungen: Studioaufnahmen, Bilder vom Zip-Lining und schönen Momenten mit ihren Kindern oder Freunden.

Alina Merkau reflektiert: „Lasst uns die schönen Dinge bewusster machen“

„Am Ende des Jahres war ich wirklich ausgelaugt. Ich brauchte dringend Ruhe mit mir selbst und meiner Familie und Freunden. Manchmal rast das Leben und man hält nie inne um zu spüren, weil ich oft 3 Dinge gleichzeitig tue und mir selbst riesen Druck mache, alles zu schaffen. Dann hab ich mir Videos angeschaut und mir wurde wieder bewusst, wie gesegnet ich bin. So viel Liebe, Länder und Lachen. Lasst uns die schönen Dinge bewusster machen. Was war Euer Highlight? Wofür sagt ihr DANKE 2023!?“

Die Reaktionen ihrer Follower sind gemischt, scheinbar fehlt einigen das Verständnis, wollen wissen was genau mit der sympathischen Moderatorin los war. In den Kommentaren ist zu lesen:

„Ausgelaugt??? Wenn man diese Video-Zusammenstellung sieht, könnte man meinen, du hättest das ganze Jahr Urlaub gehabt – gut, ich weiß, dass es nicht so war, ich habe dich im Frühstücksfernsehen gesehen.“

„Alle 4 Monate eine Woche moderieren ist schon sehr stressig. Sie wissen gar nicht was Arbeiten bedeutet.“

Aber viele Leser reagieren auch mit Freude und wünschen der Moderatorin einen tollen Start ins neue Jahr und viel Kraft und Energie. Viele Menschen drücken Alina Merkau die Daumen, damit sie wieder mit voller Power beim Frühstücksfernsehen dabei sein kann.