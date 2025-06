Lidl feiert sich für Obst und Gemüse – Kunden winken direkt ab: „Lässt sehr zu wünschen übrig“

Lidl wirbt regelmäßig mit seinen Produkten, um Kunden in die Filialen zu locken – auch in den sozialen Medien. Auf Facebook feiert sich der Discounter jetzt für sein Obst und Gemüse und teilt mit: „Frische vom Rekordsieger? Lohnt sich!“

Zum achten Mal gewinnt Lidl den renommierten „Fruchthandel Magazin Retail Award“ in der Kategorie „Discounter“. Das Besondere an dem Award: Nicht Experten oder eine Jury geben den Ton an – sondern die Verbraucher selbst. In vier Kategorien wählen sie ihre Lieblings-Obst- und Gemüseabteilung im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Doch einige Kunden haben trotzdem etwas zu meckern.

Lidl-Ankündigung sorgt für gespaltene Meinungen

Nach Angaben von Lidl wurden im April 2024 7.012 Haushalte nach ihrer Meinung zum Obst und Gemüseangebot der verschiedenen Handelsgruppen befragt. „Bewertet wurde nicht das einzelne Geschäft oder die einzelne Abteilung, sondern die Leistung der gesamten Handelsgruppe“, so das Unternehmen in dem Facebook-Post. Es scheinen also viele Verbraucher zufrieden zu sein, was sich auch in einigen Kommentaren widerspiegelt.

+++ Passend dazu: Lidl: Ekel-Szenen in der Obstabteilung – Kunden machen es immer wieder +++

„Ich gehe sehr gerne bei Lidl einkaufen, es gefällt mir sehr. Und noch ein riesiges Lob an die Mitarbeiter, der Filialen, die wirklich einen harten Job leisten!“ und „Gefällt mir, der Laden“, heißt es dort. Doch andere haben offenbar eine ganz andere Meinung. „Ich gehe überhaupt nicht gerne bei Lidl einkaufen“, kommentiert ein User. Doch was ist der Grund dafür?

+++ Auch interessant: Lidl geht aufs Ganze, um seine Kunden zu behalten – „Aldi lohnt sich nicht“ +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kunden wüten im Netz

„Die Pflege von Obst und Gemüse lässt sehr zu wünschen übrig. Oft sehr gammelig, die Gänge verschmutzt und die leeren Verpackungen werden nicht regelmäßig verräumt“, schreibt eine Userin.

Hier mehr lesen:

Ein weiterer unterstellt dem Unternehmen zudem: „Die Qualität, die ihr bewerbt, gibt es nicht bei euch (…) Kaufe seit einigen Jahren wieder auf dem Wochenmarkt und da stimmt das Preis / Leistungsverhältnis und vor allem die Qualität.“ Zu diesem Vorwurf hat sich Lidl daraufhin selbst zu Wort gemeldet.

Lidl äußert sich zu Kunden-Vorwurf

„Qualität und Frische zum besten Preis, dafür stehen wir bei Lidl in Deutschland! Egal ob Obst und Gemüse, Fisch oder Fleisch – wir möchten, dass du in deiner Filiale zu jeder Zeit frische Produkte erhältst. Frischebeauftragte in jeder unserer Filialen kümmern sich darum, dass wir unserem hohen Anspruch gerecht werden“, antwortet Lidl auf den Kommentar. Deshalb wolle man das Feedback weiterleiten.