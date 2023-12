„Frühstücksfernsehen“: Was ist denn da los? Outfits der Moderatoren sorgen für Lacher

Zwar neigt sich das Jahr dem Ende zu, doch beim Frühstücksfernsehen wird noch lange kein Trübsal geblasen. Im Gegenteil: Mit ihrem neuesten Look heizt das Moderationsduo aus Daniel Boschmann und Karen Heinrichs noch einmal so richtig Stimmung ein.

Nanu, sind die etwa frisch aus dem Bett gefallen? Das müssen sich die Zuschauer des Sat.1– Frühstücksfernsehens gedacht haben, als sie die Moderatoren Daniel und Karen zu Gesicht bekamen. Warum sich die TV-Stars in ihren Schlafanzügen präsentierten…

Frühstücksfernsehen: Ist DAS nonch seriös?

Auch bei der Arbeit darf der Spaß nicht zu kurz kommen. Diesem Motto folgen aktuell auch die Sat.1-Stars, insbesondere Daniel und Karen. Während sie im weihnachtlichen Pyjama durch die Bildschirme huscht, tanzt „Boschi“ im blau-weiß gestreiften Schlafanzug durch das Sat.1-Studio. Dieser unterhaltsame Auftritt erfreut ihre Fans.

Die Moderatoren haben auch Grund zur Freude: Schließlich haben sie die letzte Sendung im Jahr 2023 abgedreht. Da darf man ruhig ausgelassen feiern. Doch warum ausgerechnet im Pyjama? Karen hat via Instagram-Story die Antwort parat: „Es ist ja noch ein bisschen hin bis Silvester, und überhaupt haben wir uns gedacht, zwischen den Jahren ist die Zeit, da möchte man einfach nicht raus aus dem Bett oder vom Sofa.“ Daniel ergänzt eifrig: „Die meisten verbringen sowieso den ganzen Tag im Schlafanzug. Warum dürfen wir also nicht einmal in den letzten Stunden des Jahres so richtig schön chillen?“

Und wie fanden die Fans der Sendung diesen feschen Auftritt? „Nie war das Frühstücksfernsehen stylischer als heute“, schreibt eine begeisterte Anhängerin. Na, so kann es modetechnisch doch im nächsten Jahr weitergehen.