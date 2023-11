„Frühstücksfernsehen“: Panne im Live-TV! DAS sollten die Zuschauer nicht sehen

Was war denn da beim „Frühstücksfernsehen“ los?

Am Mittwoch (1. November) begrüßen die Moderatoren Marlene Lufen und Daniel Boschmann das Sat.1-Publikum zu einer neuen Ausgabe des beliebten Nachrichtenmagazins. Da soll noch keiner wissen, was im Laufe der Sendung noch passieren soll.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren müssen improvisieren

Um 5.53 Uhr kommt es im Studio vom „Frühstücksfernsehen“ zu einem unverhofften Zwischenfall. Als Daniel Boschmann gerade zu seiner Moderation ansetzen wollte, bricht seine Kollegin Marlene Lufen in schallendes Gelächter aus. Im Hintergrund tauchte nämlich ein Mitarbeiter der beiden auf, der eigentlich nicht ins Bild laufen sollte. Das Ganze gibt es anschließend als kurze Clip auf Instagram zu sehen.

Das Moderations-Duo lässt sich davon jedoch nicht irritieren und improvisiert. Marlene Lufen läuft dem „Störenfried“ entgegen. „Einmal kurz winken!“, sagt sie und holt den Mann wieder ins Bild. Nach der kurzen Begrüßung schnappt sich die 52-Jährige die Moderationskarten und ein Bild, welche der Kollege eigentlich anreichen wollte. Die Follower feiern die Panne.

„Frühstücksfernsehen“-Fans feiern Video

In den Kommentaren unter dem Instagrambeitrag lachen sich die Follower schlapp. Sie feiern nicht nur die Situation an sich. Auch die Tatsache, dass das Ganze danach noch in den sozialen Medien geteilt wird:

„Das könnt nur ihr, auch ein Grund euch jeden Morgen zu schauen.“

„Immer wieder schön.“

„Das muss auch mal sein, dass er mal nachschaut, um mal im Fernsehen zu sein. Aber habt ihr gut eingespielt. Toll!“

„Gut gemacht. So wird man selber zum Morgenstar. Klasse.“

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV und das „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9 Uhr.