„Frühstücksfernsehen“: Irre Beichte von Moderatorin – „Erotik weg“

Lustiger geht es wohl kaum beim ersten Date! Oder sollte man doch besser schlimmer sagen? Denn das, was die „Frühstücksfernsehen“-Stars Karen Heinrichs und Benjamin Bieneck in ihrem Privatleben schon alles an kuriosen Geschichten beim Dating erlebt haben, bleibt ihnen auch heute noch im Gedächtnis.

Wie liefen die Dates der „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren bloß ab?

„Frühstücksfernsehen“: Karen Heinrichs packt aus – „Erotik weg“

Auf dem Instagram-Kanal der Sat.1-Morgenshow verraten die beiden Backstage, was ihnen schon in der Vergangenheit alles widerfahren ist. Für den VIP-Experten Benjamin gibt es ein No-Go, mit dem er nicht gut klarkommt beim ersten Treffen: „Wenn man sich so gar nichts zu sagen hat und man merkt nach einer Minute, nee, wir sind auf völlig anderen Sternen. Und du denkst so Fuck, jetzt habe ich gerade die Hauptspeise bestellt.“

Karen Heinrichs hat dagegen etwas Konkretes zu berichten, was ihr noch ganz schön nachhängt. „Oder du gehst mit nach Hause und da steht ein Käfig mit Wellensittichen! Dann fragt man: ‚Ah musst du gerade Wellensittiche hüten? Nee das sind meine, das sind Cookie und Schnucki.‘ Da dachte ich so: Da war die Erotik weg!“

Viel Erotik hätte ihr „Frühstücksfernsehen“-Kollege Benjamin dagegen bei einem Date fast gehabt. Als er Karens Date-Story hört, fällt ihm seine eigene skurrile Erfahrung plötzlich wieder ein. „Ich hatte auch mal was: Oh Gott, ich habe den drei, viermal gedatet und dann bin ich irgendwann zu dem nach Hause und dann kam ich am Schlafzimmer vorbei auf dem Weg ins Wohnzimmer. Es war alles voller Spiegel im Schlagzimmer“, so der 40-Jährige.

In der Wohnung geblieben ist der Sat.1-Star nicht. Im Gegenteil: „Ich war so schnell aus dieser Wohnung raus, weil ich gedacht habe, nee das kannst du jetzt nicht machen. Der war so schön, dieser Mensch, aber leicht verrückt.“