„Frühstücksfernsehen“: Wird ein Moderator das Team verlassen? Sat.1 mit klarer Ansage

Direkt mit dem neuen Jahr verkündete Sat. 1 eine frohe Botschaft. Ab sofort wird Benjamin Bieneck fester Bestandteil im Moderationsteam vom „Frühstücksfernsehen“ (hier mehr dazu). Doch nach der ersten Freude machten sich bei einigen Fans der Morgen-Show auch schnell Sorgen breit.

Muss nun ein anderer Moderator seinen Platz beim „Frühstücksfernsehen“ räumen und wer wird es sein? Sat.1 hat umgehend auf die Frage reagiert und eine klare Antwort gegeben.

+++ VOX verkündet Hammer! Star-Singles für „Promi First Dates“ stehen fest +++

„Frühstücksfernsehen“: Wird ein Moderator gehen?

Zum langjährigen Moderatoren-Team vom „Frühstücksfernsehen“ gehören Matthias Killing, Alina Merkau, Marlene Lufen, Christian Wackert, Daniel Boschmann und Karen Heinrichs. Seit letztem Jahr zudem ebenfalls Christoph Karrasch und nun ganz endgültig auch Benjamin Bieneck, den die Zuschauer schon aus einigen Sendungen kennen. Vor allem in der Welt der Promis kennt sich der 40-Jährige bestens aus.

+++ ARD-Moderator Gerhard Delling leidet mit Partnerin – Kinder in Silvesternacht entführt! ++ Familie wieder vereint +++

An die Gesichter haben sich viele Zuschauer bereits gewöhnt und wollen so schnell auch nur ungern auf sie am Morgen verzichten. Deshalb fragt ein Fan ganz konkret unter der Instagram-Ankündigung von Bieneck als „neues“ Moderationsmitglied: „Aber wenn einer dazu kommt, geht dann nicht auch jemand? Wer geht denn einen neuen weg bei Sat.1?“

Mehr Nachrichten:

Und er ist nicht der Einzige, der sich Gedanken macht. Einen Tag später gibt Sat.1 jedoch Entwarnung: „Keine Sorge, niemand geht. Wir haben unser Team einfach um einen Moderator erweitert“, erklärt der Sender unter dem Kommentar. Damit bleibt beim „Frühstücksfernsehen“ also alles beim Alten und der nächste Morgen kann ganz entspannt gestartet werden.