„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen emotional: „Sehr viele Tränen“

Sie gehört zu den absoluten Urgesteinen des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: Moderatorin Marlene Lufen steht seit 1997 für das Morgenmagazin vor der Kamera. Zwar gab es zwischendrin eine längere Pause, doch bei den Zuschauern gehört sie trotzdem zu den absoluten Lieblingen der Sendung.

Mittlerweile ist „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen nicht nur im TV zu sehen, sondern hat auch einen eigenen Podcast namens „M wie Marlene – Wie gelingt das Leben?“. Dort spricht sie neulich über ein Thema, was sie sehr aufgewühlt hat. Die 53-Jährige findet emotionale Worte.

„Frühstücksfernsehen“-Star spricht ernstes Thema an

Seit Jahren steht Marlene Lufen in der Öffentlichkeit. Doch der Promi-Status ändert nichts daran, dass auch die Moderatorin mit ganz normalen Änderungen im Leben klarkommen muss. In ihrem Podcast spricht die 53-Jährige nun offen und ehrlich über das Thema Wechseljahre.

+++ Frühstücksfernsehen-Star Marlene Lufen: Heftige Kritik – „Tue ich mir nicht an“ +++

Dort erzählt sie: „Sehr viele Tränen hat es bei mir gegeben, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass meine fruchtbare Phase, meine Phase als junge Frau, zu Ende ist. Ich habe das als unfassbar erschütternd wahrgenommen. Mein Körper hat sich anders angefühlt. Es war von null auf hundert oder andersrum von hundert auf null.“

Marlene Lufen zeigt Gefühlswelt

Es ist kein einfaches Thema für die Moderatorin, wie in dem Podcast deutlich wird. „Ich war wahnsinnig traurig. Meine Haut sah aus wie von einer alten Frau. Ich habe mich angeguckt und habe gedacht: Was ist denn los mit dir? Und ich hatte keine Libido mehr. Ich sage es mal so direkt: Ich fühlte mich wie ein Stück Holz“, beichtet sie.

+++ „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen zieht alle Blicke auf sich – und erntet Lacher +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Mittlerweile hat sich Marlene Lufen soweit mit dem Thema beschäftigt, dass sie die Veränderungen ihres Körpers akzeptiert. Sie habe heute keine Symptome mehr und fühlt sich wieder wohl.