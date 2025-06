Große Überraschung! – „GNTM“-Star lässt die Baby-Bombe platzen

Mandy Bork ist vielen treuen und eingefleischten „GNTM“-Zuschauern noch durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel des ProSieben-Castingformats bekannt. Damals konnte sie sich über den zweiten Platz freuen und es folgte ein beeindruckender Karriereweg. Zudem baute sie sich auf Instagram eine große Fangemeinde auf.

In den letzten Jahren hielt sie ihr Familienleben immer aus der Öffentlichkeit weitestgehend heraus, doch nun ändert es sich. So gibt sie überraschende private Neuigkeiten bekannt.

„GNTM“-Star Mandy Bork und ihr Partner erwarten Nachwuchs

Inmitten einer traumhaften Urlaubsidylle auf einem Felsen nah am Meer präsentiert sich das Model in einem eleganten beigen Sommerkleid in ihrem Instagram-Beitrag und zeigt dabei ihren Babybauch.

„Dich wachsen lassen. Endlich teilen wir unser kleines Geheimnis, das in den letzten Monaten vor sich hingeköchelt hat. Fühle mich so gesegnet, mit meinem Lieblingsmenschen ein neues Leben zu erschaffen.“, schreibt die ehemalige „GNTM“-Kandidatin überwältigt.

Aktueller Instagram-Beitrag von „GNTM"-Star Mandy Bork: Ihrer kleinen Familie stehen besondere Zeiten bevor.

Es ist ihr erstes Kind

Für Mandy Bork und ihren Ehemann Philipp erreicht ihr persönliches Glück ein neues, besonderes Kapitel. Im Jahr 2020 gaben sich die beiden nach über zwei Jahren Verlobung das Ja-Wort bei einer standesamtlichen Trauung. Nun krönt die Geburt ihres ersten Kindes das Familienglück des Paares.

Schlussendlich wird der „GNTM“-Star seine rund 200.000 Follower bald mit weiteren brisanten Updates und Fotos überraschen.