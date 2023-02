Frank Rosin: Harakiri-Aktion – Starkoch fürchtet Polizei-Einsatz

„Was ist denn, wenn die das scheiße finden? Was ist, wenn die uns rausschmeißen? Vielleicht sogar die Polizei rufen“… Es sind besorgniserregende Worte, die Starkoch Frank Rosin zu Beginn der neuen Folge von „Roadtrip Amerika – 3 Spitzenköche auf 4 Rädern“ findet. Dabei haben er und seine Kumpanen Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş das Problem selber eingebrockt.

Doch was ist überhaupt los? Beginnen wir doch von vorne. In Folge 3 ihrer Reise erreichten die drei Spitzenköche die amerikanische Glücksspielmetropole Las Vegas. Und weil nur im Casino abhängen und mit leicht bekleideten Damen tanzen auf Dauer ein wenig eintönig werden könnte, entschieden sich Frank Rosin und Co. doch der urtypischen amerikanischen Tradition der Elvis-Hochzeit zu frönen.

Frank Rosin crashed eine Las-Vegas-Hochzeit

Also jetzt nicht selbst, Rosin und seine Kumpels wollten eine Hochzeit crashen. Der Plan: Die drei Spitzenköche liehen sich eine Küche und zauberten Hotdogs und Kuchen für die Gäste. Doch kurz vor der eigentlichen Aktion kamen die Helden am Herd ganz schön ins Schwitzen. Und das lag nicht nur an den 40 Grad in der Wüste Nevadas.

„Ich habe mir in die Hose gekackt“, umschrieb Alex Kumptner blumig seinen Gefühlszustand kurz vor dem Weddings-Crash. Und dann sollte es also passieren. Kurz nach dem Ja-Wort eines deutschen Hochzeitspaares, stürmten Ali, Frank und Alex in die Kapelle. Eine Überraschung, die glücklicherweise gut ankam. Und eine dazu, die das Brautpaar mit Sicherheit so nicht erwartet hatte.

Oder wie es Frank Rosin so schön ausdrückte: „Wir haben so einen Spaß gehabt. Es war sofort Halligalli in der Chapel. Wir haben gefeiert, wir haben gesungen, wir haben gegessen, getrunken.“ Als Frank Rosin dann jedoch auch noch den Elvis-Klassiker „Can’t help falling in Love“ anstimmte, kochte die Stimmung. Auch wenn er sich wohl selbst eingestehen muss: Am Herd ist er besser aufgehoben.