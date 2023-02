„Rosins Restaurants“: Fans erheben schlimme Vorwürfe – „Es ist sehr deutlich zu sehen“

Diese Folge von „Rosins Restaurants“ scheint die Fans der Sendung noch immer umzutreiben. Fast eine Woche ist es nun her, dass Kabel 1 die Folge ausstrahlte, die Frank Rosin ordentlich Nerven gekostet haben muss.

Mit viel Elan und frohen Mutes war der Starkoch aus Dorsten gen Süden gereist. In Stuttgart wollte Frank Rosin der Vereinsgaststätte von Andrea Wittekindt auf die Beine helfen. Und die Voraussetzungen schienen gar nicht mal schlecht, schließlich ist in der Gastronomie besonders die Lage entscheidend und der Imbiss der 54-Jährigen lag nur unweit des Bundesligastadions des VfB. Doch das war dann leider auch schon alles.

Zoff bei „Rosins Restaurants“

Das Essen war schlecht, der Gastraum nicht einladend, vor dem Restaurant stehen Aschenbecher, die scheinbar schon lange keine Leerung mehr erfahren haben. „Eigentlich müsste der Laden ja hier ‚Zum Aschenbecher‘ heißen“, meinte der Starkoch zu Beginn noch sarkastisch. Doch es sollte noch schlimmer werden.

Andrea erwies sich nämlich durchaus als beratungsresistent, lässt sich nur bedingt von Frank Rosin unter die Arme greifen. Und so kam es schlussendlich zum Bruch. „Mein professionelles Coaching ist hier nicht gefragt. Das macht mich total traurig und ich bin auch total konsterniert. Aber was soll ich jetzt tun? (…) Das Restaurant ist ganz toll saniert worden und aufgehübscht worden. Und dann sagt man, jetzt mache ich so weiter, wie immer. Da kann ich nur sagen, ich mache nicht so weiter, wie immer“, wirkte der 56-Jährige sichtlich angeschlagen und beendete die Zusammenarbeit.

Mehr Nachrichten:

Für viele Zuschauer bei Instagram ist der Umgang der Inhaberin mit Frank Rosin ein Unding. „Die Frau macht mich wahnsinnig. Die schläft beim Reden ein, nichts kommt bei ihr an und dann am Ende die Karte. Ich kann es nicht fassen. Aber den Laden ‚umsonst‘ umbauen lassen, um das Ding am Ende so und so gegen die Wand zu fahren! Unfassbar, wie resistent man sein kann“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und eine weitere unterstellt Andrea dabei sogar Absicht. „Schade, es ist sehr deutlich zu sehen, dass diese Dame ausschließlich ihr Restaurant günstig renoviert haben wollte. Mehr nicht“, so die Kabel1-Zuschauerin.

Für Frank Rosin ist der Fall aus Stuttgart nicht neu. Im Interview mit dieser Redaktion prangert der Starkoch eine fahrlässige Haltung in der Gastronomie fest und spricht über Fake-Vorwürfe, die immer wieder erhoben werden. Das ganze Interview kannst du hier nachlesen.