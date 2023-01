Frank Rosin: Erschreckende Zustände bei Rosins Restaurants – „Wenn da die Scheiße vergammelt“

Es gibt fast nichts, was er nicht schon in seiner Sendung „Rosins Restaurants“ erlebt hat. Ob bockige Köche, desolate Einrichtungen oder bodenlose Hygienebedingungen: Frank Rosin hat sich über die Jahre ein starkes Nervenkostüm angeeignet. Doch auch ein Voll-Profi kommt manchmal an seine Grenzen.

Immer wieder wird Frank Rosin von verzweifelten Gastronomen um Hilfe gebeten, um ihre Gaststätten wieder auf Vordermann zu bringen. Dabei bringen sie den 56-Jährigen regelmäßig zur Verzweiflung.

Frank Rosin schockiert von Zuständen in Vereinsgaststätte

In den neuen Folgen von „Rosins Restaurant“ kommt es zum Eklat in einer Vereinsgaststätte. Frank Rosin wird von der Gastronomin Andrea Wittekindt um Hilfe gebeten. Sie führt ein Restaurant in der Nähe des Stadions des VfB Stuttgart und kann sich einfach nicht erklären, wieso die Gäste ausbleiben. Die Lage ist schließlich optimal. Dabei ist die Erklärung gar nicht mal so schwierig, wie Rosin schon nach wenigen Sekunden feststellt.

Denn schnell wird klar: Im Restaurant von Andrea gibt es ordentlich Verbesserungsbedarf. Liebloses Mobiliar und marode Infrastruktur fallen direkt ins Auge. Doch besonders die vielen prallgefüllten Aschenbecher, die auf den Tischen des Außenbereichs stehen, schockieren Frank Rosin zutiefst. „Eigentlich müsste der Laden ja hier ‚Zum Aschenbecher‘ heißen“, stellt er verärgert fest.

Frank Rosin rastet bei diesem Anblick völlig aus

Als er sich weiter umsieht, entdeckt Frank Rosin plötzlich mehrere Mülltonnen, die unweit des Eingangs stehen. Prompt öffnet er diese und bereut es sofort. Angeekelt von dem Gestank der Abfälle, lässt er den Deckel wieder zufallen. Er wendet sich daraufhin stinksauer an Andrea Wittekindt: „Wenn da die Scheiße vergammelt, zwei Meter vor dem Eingang und du fragst dich, warum hier keiner vorbeigeht?“

Verlegen versucht sich die Restaurantleiterin zu verteidigen. Doch es folgt direkt die nächste Ansage des 56-Jährigen: „Dann tu die Scheiße doch weg, man!“ Ob das noch was werden kann? Die neuen Folgen siehst du immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf Kabel Eins oder vorab in der Mediathek bei Joyn.

