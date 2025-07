Gäste lassen Duisburger Restaurant auf 600-Euro-Rechnung sitzen – „Mehr als traurig“

Ein unschöner Vorfall im Stellwerkhof in Duisburg erregt zurzeit die Aufmerksamkeit der Stadtbewohner. Am Samstag (12. Juli) fand ein Karaoke-Themenabend in dem beliebten Restaurant und Biergarten statt. Das an sich schöne Event hinterließ allerdings beim Veranstalter und der Inhaberin einen bitteren Nachgeschmack.

Der Grund: Am Ende des Abends blieb eine saftige Rechnung offen. 600 Euro wurden nicht beglichen. DER WESTEN hat sowohl mit dem Veranstalter des Karaoke-Events als auch mit der Inhaberin der Duisburger Eventlocation gesprochen.

Stellwerkhof Duisburg bleibt auf Rechnung sitzen

„Schön war’s mit einem traurigen Ende“, sagt Michael Driske, der die regelmäßig stattfindende Karaoke-Show im Stellwerkhof organisiert. Grundsätzlich sei es ein „grandioser Abend“ gewesen. „Tolle Sänger, ein tolles Publikum.“ Und auch das Wetter habe mitgespielt. „Kurzum, ein toller Abend, bis zum Gespräch mit der Besitzerin Leonie.“

Da erfuhr er von der offenen Rechnung über 600 Euro. „Ich bin aus allen Wolken gefallen und mehr als traurig.“ Doch er will an das Gute in den Menschen glauben. „Ich hoffe stark, dass durch die warmen Temperaturen es einfach nur vergessen wurde und ihr euch nochmal meldet und eure Rechnungen bezahlen kommt.“ Das Team vom Stellwerkhof hätte das nicht verdient, zudem befürchtet Driske Konsequenzen für die Veranstaltungsreihe.

Restaurant-Inhaberin meldet sich mit guten Nachrichten

Um das übrige Geld einzutreiben hatte Driske am Tag nach der Veranstaltung auf Facebook einen Aufruf gestartet und sich an diejenigen gewandt, die nicht gezahlt hatten. Und das hat tatsächlich gefruchtet, wie auch Inhaberin Leonie Driesen gegenüber DER WESTEN bestätigt.

„Dank des Facebook-Posts von Herrn Driske hatten sich anschließend auch anwesende Gäste bei uns gemeldet, die zur Aufklärung beigetragen haben. So konnte das Ganze zügig geklärt werden, und es wurde eine Regelung getroffen, die für beide Seiten in Ordnung ist.“ Ein Teil sei bereits nachgezahlt worden – von einer größeren Gruppe und Anhang eines Karaoke-Sängers. „Wir gehen davon aus, dass das Verlassen ohne Begleichung der Rechnung in der Hitze des Abends und aufgrund der Anzahl der Gäste sowie der Größe des Tisches ein Versehen gewesen ist“, bestätigt die Inhaberin die Hoffnung von Driske.

Driesen freut sich schon auf die nächste Karaoke-Show am 3. August und spricht uns gegenüber von keinen geplanten Änderungen. „Bis heute gab es keine derartigen Probleme, und wir freuen uns, dass wir auch weiterhin auf ein respektvolles, angenehmes Publikum zählen können – das ist für uns die Hauptsache.“