Camping-Urlaub: Explosiver Notfall! Schuld ist das Camping-Klo

Da wird der Camping-Urlaub schnell mal zu einem kleinen Albtraum! Familien, Paare und Alleinreisende ziehen gern mal einen Trip mit dem Camper vor. Für viele ist vor allem die Auszeit in der Natur ziemlich reizvoll. Doch hier gibt es auch ein paar kleine Hindernisse, die dieses Erlebnis schnell unschön enden lassen können.

Wie unser Partnerportal „MOIN.de“ nämlich berichtet, endete für einen Camper der Gang zur Toilette ziemlich unfreiwillig in einer kleinen Katastrophe. Doch was genau war hier vorgefallen?

Camper hat ein großes Problem

Die Übeltäter waren nach Aussagen des Camping-Freundes Baileys, Sahneeis und Schinkensalat, die bei ihm für ein ordentliches Problem gesorgt haben. Wie „MOIN.de“ in einem Beitrag schildert, musste der Mann nämlich so dringend auf die Toilette, dass er es nicht mehr auf eine festinstallierte Platz-Toilette geschafft hat. Also musste er kurzerhand auf eine sogenannte Tüten-Toilette ausweichen.

Diese nehmen die Hinterlassenschaften auf und versiegeln sie maschinell in einem Beutel. Doch der Mann wählte eine zu kleine Tüte aus und damit nahm das Drama seinen Lauf. Mit dieser Problematik steht der Camper offenbar aber nicht allein da, denn im Netz fanden sich einige, die ebenfalls schon mal einen ähnlichen Vorfall erlebt haben.

„Ich habe öfter das von dir genannte Problem", gibt sich eine betroffene Frau im Netz zu erkennen. Offenbar gibt es aber für dieses Problem auch eine Lösung, denn dieses Toiletten-System ist bei vielen Campern bereits bekannt.