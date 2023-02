Kabel 1: Blamage! TV-Star will Szene löschen lassen

Neben Frank Rosin gehört er zu den beliebtesten Köchen bei Kabel 1: Seit 2013 bespaßt der norddeutsche Spitzenkoch Mike Süsser mit seiner Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ die Zuschauer am frühen Abend. Über 1.000 Sendungen der Kochshow, in der sich in jeder Woche fünf Gastronomen gegenseitig beweisen möchten, wie toll ihre Küche ist, flimmerten schon über die Bildschirme.

Man könnte also mit Fug und Recht behaupten, dass Rosins Kochkollege ein echter Experte im TV-Geschäft ist. Doch auch einem Mike Süsser kann mal ein Fauxpas unterlaufen, wie beim Besuch des 52-Jährigen im Restaurant „Simbach Mühle“ auf Kabel 1 zu sehen.

Kabel-1-Koch blamiert sich bei „Mein Lokal, dein Lokal“

Dabei hatte der Besuch in Frankreich, genauer gesagt im Grenzörtchen Alsting so gut begonnen. Mike Süsser hatte sich durchaus beeindruckt von der Tatsache gezeigt, dass Koch Marcel den riesigen Laden ganz alleine am Laufen hält. Der Fachkräftemangel lässt grüßen.

Mike Süsser moderiert seit 2013 die Kabel-1-Show „Mein Lokal, dein Lokal“. Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Und auch kochtechnisch hat der Betreiber des Traditionshauses einiges zu bieten. So kredenzte Marcel seinem hochdekorierten Gast eine Hirschkeule in einer Olivenhülle auf Nudeln, Ratatouille und karamellisierten Rosenkohlblättern. Durchaus schmackhaft und ansehnlich zubereitet, stach dem Starkoch aber auch direkt die Portionsgröße ins Auge.

++ Im Interview spricht Starkoch Frank Rosin über ein Drama in der heutigen Gastronomie ++

„Du richtest in einer Portionsgröße an, so groß wie deine Burg ist. Es ist ja auch Warenwirtschaft und ich glaube, herschenken können wir alle nichts“, fabuliert der Starkoch beim Blick auf den Teller. Da war Marcel doch ein wenig verwirrt. Das seien lediglich 250 bis 280 Gramm, so der Koch. „Das ist 500“, entgegnete Süsser.

Mehr Nachrichten:

Wenn er sich da mal nicht täuschte. Denn die Waage, die Marcel nun rasch herbeiholte, zeigte etwas ganz anderes. 248 Gramm wog das Stück Fleisch, das Süsser auf den Teller bekommen hatte. „Ja, du hast recht“, gab der Starkoch kleinlaut zu. Und weiter: „Verdammte Scheiße. Können wir das rausschneiden?“ Den Gefallen tat ihm Kabel 1 natürlich nicht. Wäre doch auch schade gewesen. Schließlich sind auch Kabel-1-Köche nur Menschen.