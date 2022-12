„Mein Lokal, dein Lokal“: Mike Süsser spricht Klartext – „Muss mich schützen“

Es wird kulinarisch außergewöhnlich bei Gastronom Marc bei „Mein Lokal, dein Lokal“. In der Wiederholung, die am 1. Dezember noch einmal bei Kabel Eins ausgestrahlt wird, ist Star-Koch Mike Süsser zu Gast im Lokal „Weltrad“ in Schönebeck.

Bevor hier Marcs Konkurrenz zum Probeessen kommt, darf erst einmal der Star-Koch ran. Bevor Mike Süsser aber die Küche betreten kann, macht er eine Entdeckung, die er gerade so duldet, anschließend aber doch nicht unkommentiert lassen will.

„Mein Lokal, dein Lokal“-Koch überrascht mit Outfit

Sein eigenes Etablissement beschreibt Marc wie folgt: „Es ist nicht nur ein Restaurant. Es ist eine Spielwiese für uns, ein Erholungsort für viele Menschen. […] Schaut euch den Laden an, mega!“ Auf 250 Quadratmeter Innenraum hat sich Marc einen Traum erfüllt. Dementsprechend selbstbewusst tritt er auch auf.

Während bei anderen in Aussicht auf den erwarteten Druck schon mal die Nerven blank liegen können, nimmt’s Marc gelassen. „Der ist ja tiefenentspannt“, stellt auch Mike Süsser fest. Die innere Ruhe trägt der Gastronom gleich mal mit einem ungewöhnlichen Outfit nach außen. Er trägt einen schwarzen Kapuzenpullover und dazu eine kurze rote Hose mit Flamingo-Aufdruck.

„Mein Lokal, dein Lokal“-Profi spricht Klartext

Der Look erinnert eher an ein Freizeitoutfit, als an Arbeitskleidung, mit der er gleich in der Küche stehen will. „Kochst du auch in der kurzen Buchse?“, hakt Mike Süsser nach. „Weißt du, wie warm es drinnen ist?“, bekommt er als Antwort.

Die beiden Männer ziehen schon ab in Richtung Küche, da wird nachträglich noch einmal Mike Süsser eingeblendet. Dem ist es anscheinend ein Anliegen, das Thema noch einmal aufzugreifen. „Kleiner Aufruf an da draußen – ich muss mich auch ein bisschen schützen. Wenn man so einzigartig ist, wenn man so ein Unikat ist, wie dieser Typ hier, dann darf man auch mal im Kapuzenpullover und in kurzer Hose kochen. Ansonsten nicht! Arbeitsbekleidung bitte an.“ Von Marc lässt er sich dann aber doch in Pulli und Shorts bekochen.

„Mein Lokal, dein Lokal“ kommt montags bis freitags ab 17.55 Uhr bei Kabel Eins.