„Mein Lokal, dein Lokal“: Koch dreht in Chaos-Folge völlig durch – Teller fliegen durch die Küche

An Selbstbewusstsein mangelte es „Mein Lokal, dein Lokal“-Teilnehmer Jan nun wirklich nicht. Der Koch und Chef des Restaurants „Tempo“, ist ein Mann, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält und auch grundsätzlich der Meinung zu sein scheint, dass nur wenige den Kochlöffel so gut schwingen können wie er. Doch bei seinem Auftritt in der Kabel-1-Kochshow lief auch nicht alles nach Plan.

Aber beginnen wir von vorne. In seinem Restaurant, mitten in Luxemburg gelegen, kocht der Sternekoch auf aller höchstem Niveau. Und lässt sich dahingehend auch nur von wenigen seiner Mitstreiter etwas sagen. Eine Eigenschaft, die bei „Mein Lokal, dein Lokal“ noch zu einem Problem werden würde.

Chaos-Folge bei „Mein Lokal, dein Lokal“

So waren besonders die zwei Damen der Runde wenig von Jans Vorspeise begeistert. Sie hätten mehr erwartet, gab „Brasserie Abtei“-Chefin Kim die Klassensprecherin. Eine Aussage, die Jan selbstbewusst mit einem Lächeln abtat. Einen Spruch in der Küche konnte er sich aber trotzdem nicht verkneifen.

„Ich bin über dreißig Jahre hier im Business. Ich habe überlebt, ich habe mein Geld damit verdient, und ich habe viele Fans und viele Kunden. Das läuft. Und ich werde jetzt nicht einen Schwenker nach rechts oder einen Schwenker nach links machen, weil irgendein Hühnchen hier sagt: Komm Junge, so geht das nicht oder schmeckt mir nicht“, meckerte der Starkoch.

Mehr Nachrichten:

Doch ganz frei von Fehlern war auch sein Team nicht. So war das Schälchen nicht warm gemacht worden. Ein Kapitalfehler, den Jan sein Team spüren ließ. Wütend pfefferte er einen Teller durch die Küche. Was blieb waren Scherben und ein erschrocken dreinblickendes „Mein Lokal, dein Lokal“-Drehteam. Etwas entspannter sah das dagegen der langjährige Koch und Moderator Mike Süsser: „Ja, so kann es in der Küche auch mal zugehen. Solange nur der Teller dran glauben muss. Kann mal passieren. Sollte nicht. Kann aber.“