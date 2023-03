„Mein Lokal, dein Lokal“: Küchenkampf eskaliert – „Das ist ein Kinderteller“

Bei „Mein Lokal, dein Lokal“ werden in dieser Woche in der Hauptstadt Berlin die Kochlöffel geschwungen. Nach einem harmonischen Start, kam es bereits am zweiten Tag zu einer unerwarteten Auseinandersetzung zwischen den Gastronomen…

Nachdem Elena zum Auftakt in ihr italienisches Restaurant „Lavanderia Vecchia“ einlud, kamen die Konkurrenten an Tag zwei bei Konstantin in seinem Lokal „Eli“ zusammen. Für Mitstreiter Holger kein unbekannter Ort: Er stand in diesen Räumlichkeiten vor 35 Jahren selbst am Herd – für das neue Gasthaus hat er dennoch kaum schöne Worte übrig!

Konkurrent Holger war nicht überzeugt

Während die drei anderen Test-Esser rund um Elena, Melanie und Marius mit der Vorspeise durchaus zufrieden waren, hatte Holger hier bereits etwas auszusetzen. Doch das war erst der Anfang: Spätestens bei seinem ausgewählten Dessert hatte der Berliner die Nase voll.

Der Grund: Unter einer Lemon Tarte stellte sich Holger ganz und gar nicht das vor, was vor ihm auf dem Teller landete. Statt eines gewünschten Mürbeteigs mit einer frischen Zitronencreme erhielt der Gastronom von seinem Konkurrent und dessen Küchenteam eine Kreation aus Lemon-Cream geschichtet mit hauchdünnen Keksen.

Holger teilt gegen Mitstreiter Konstantin aus

„Das ist ein Kinderteller. Den kann er seinem Sohn vorsetzen“, stellte Holger noch vor dem ersten Löffel entsetzt fest. Selbst für Starkoch Mike Süsser zu viel Kritik: „Das finde ich jetzt ein bisschen plump. Es wurde vielleicht einfach der falsche Name gewählt.“ Doch Holger ließ sich gar nicht erst beruhigen.

Mehrere Themen:

„Komm, ich nehme jetzt den Teller mit und dann geht es los hier“, kündigte Holger an und machte sich schnurstracks auf den Weg in die israelisch-arabische Küche seines Konkurrenten Konstantin. Ohne großen Erfolg – nachdem Holger seinem Ärger Luft machte, entgegnete ihm Konstantin mit den Worten: „Hier kommt es auf das Geschmackliche an!“

Zeigt sich Holgers Kritik auch in der Bewertung?

Doch selbst der Geschmack der Nachspeise konnte Holger offenbar nicht überzeugen. Trotzdem entschied er sich bei der Bewertung am Ende für acht Punkte. Hier überraschte hingegen Mitstreiterin Elena, die sieben Punkte vergab. Am Mittwoch ist die Gourmet-Gruppe dann bei Melanie eingeladen – bleibt abzuwarten, ob Holger auch hier etwas auszusetzen hat. Er selbst ist jedenfalls erst zum Finale am Freitag mit Kochen an der Reihe.

„Mein Lokal, dein Lokal“ kommt montags bis freitags ab 17.55 Uhr bei Kabel Eins.