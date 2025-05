„Das perfekte Dinner“: Fataler Fehler in der Küche – Produktion greift sofort ein

Es ist wieder Zeit für „Das perfekte Dinner“ – diesmal mit Social-Media-Starpower. Im aktuellen Influencer Special der beliebten Vox-Kochshow treten keine klassischen Hobbyköche an, sondern Content-Creator, die sonst eher ihre Follower mit Rezeptvideos und Lifestyle-Content versorgen.

An Tag drei (7. Mai) steht Ramin (33) aus Frankfurt am Herd. Als Food-Influencer hat er sich auf afghanische Küche spezialisiert und möchte mit seiner Leidenschaft Menschen inspirieren, selbst zum Kochlöffel zu greifen. Auf Social Media begeistert er bereits Tausende, nun will er auch seine Mitstreiter überzeugen.

Doch so routiniert Ramin normalerweise vor der Kamera hantiert – bei der Show gerät er plötzlich ins Straucheln.

„Das perfekte Dinner“: Beim Hauptgang passiert es

Alles beginnt ganz harmonisch: Die Menüplanung steht, auf individuelle Essgewohnheiten wurde Rücksicht genommen. Vegan? Check. Vegetarisch? Natürlich! Zumindest fast.

Denn beim Anrichten der Vorspeise passiert Ramin ein folgenschwerer Patzer. Während er mit der Hackfleischsoße hantiert, landet versehentlich genau diese – ausgerechnet – auf Katharinas Teller. Dumm nur: Katharina isst kein Fleisch. Das Missgeschick fällt erst auf, als plötzlich das Produktionsteam einschreitet. „Hast du bei Katharina dran gedacht? Die isst ja auch kein Fleisch.“ – „Fuck“, entfährt es Ramin spontan, während er hektisch versucht, die Soße mit einem Löffel wieder herunterzukratzen.

„Das perfekte Dinner“: Wie reagiert Katharina?

Ramin verschweigt den Küchen-Fail nicht etwa, sondern geht beim Servieren direkt auf Katharina zu: „Ich muss dir etwas gestehen, Katha. Ich habe zunächst ein Stück von dem Hackfleisch aufgetan, dann habe ich es aber direkt wieder weggetan.“

Katharina nimmt es zum Glück sportlich und verzeiht Ramin seinen Fauxpas sofort. Ihren angerichteten Teller nimmt sie trotzdem entgegen. Gerade nochmal gerettet!

„Das perfekte Dinner – Influencer Special“ läuft noch bis Freitag (9. Mai) täglich um 19 Uhr bei Vox und ist jederzeit in der RTL+-Mediathek abrufbar.