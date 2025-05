„Das perfekte Dinner“: Influencer-Special sorgt für Frust – „Fällt für mich diese Woche aus“

Seit Jahren setzt Vox im Abendprogramm auf „Das perfekte Dinner“. Dort treffen bis zu fünf Menschen aus einer Stadt aufeinander und bekochen sich im Laufe der Woche gegenseitig. Wer am Ende die meisten Punkte bekommt, gewinnt den Titel und das Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro.

Im Laufe der Zeit ließ Vox sich dabei immer wieder verschiedene Specials einfallen. Von Promi-Specials über „Heimliche Profis“ bis hin zu Dschungelcamp-Ausgaben war schon alles dabei. Ab Montag (5. Mai) sehen die Zuschauer nun das sogenannte Influencer-Special. Doch nicht alle scheinen sich darauf zu freuen.

In dieser Woche liefern sich fünf Content-Creator bei Vox das heiße Rennen um 3.000 Euro für den guten Zweck. Mit dabei: Lifestyle- und Family-Influencerin Ana Johnson, Foodfluencer Ramin, Personal Growth Creator Robin, Home & Garden-Expertin Tina sowie Momfluencerin Katharina.

Vor der TV-Ausstrahlung veröffentlicht Vox über verschiedene Kanäle eine kleine Vorschau auf das, was die Zuschauer in der Woche erwartet. Die Resonanz fällt dabei durchwachsen aus, wie ein Blick in die Kommentare deutlich macht.

„Das perfekte Dinner“: Fans werden deutlich“

Auf Instagram und Facebook sorgt die Ankündigung für gemischte Gefühle bei den Fans der Kochsendung. Während sich einige auf die kommende Woche freuen, haben andere eher keine Lust auf diese Special-Ausgabe:

„Da bin ich ja mal gespannt. Die Letzten hatten es ja nicht so drauf.“

„Fällt für mich diese Woche aus! Hab keine Lust auf Selbstdarsteller.“

„Diese Woche setze ich aus. Viel Spaß allen anderen beim Zusehen.“

„Nein, danke.“

„Leider eine jetzt schon uninteressante Geschichte, ich lege diese Woche eine Pause ein. Wünsche allen anderen viel Spaß.“

Vox zeigt die neuen Folgen von „Das perfekte Dinner“ von montags bis freitags ab 19 Uhr im TV-Programm. Alle Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.