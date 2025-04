„Das perfekte Dinner“-Kandidatin mit den Nerven am Ende: Der Erste ergreift die Flucht

Wer schon mal für Gäste gekocht hat, weiß: Der Abend kann ziemlich aufregend sein. Der Tisch soll einladend aussehen, das Menü sitzen und am besten kocht man sich dabei nicht komplett in den Wahnsinn. Jetzt stell dir vor, dabei laufen Kameras mit – und deine Dinnergäste sind völlig Fremde, die dich am Ende auch noch bewerten. Klingt nach Druck? Willkommen bei „Das perfekte Dinner.“

In dieser Woche macht die Vox-Kochshow Halt in Krefeld. Fünf Hobbyköche laden sich gegenseitig zum Abendessen ein, in der Hoffnung, mit Geschmack, Stil und Charme die Höchstpunktzahl zu ergattern. Den Anfang macht Angelika (63), voller Energie und mit einer ordentlichen Portion Humor. Unterstützung bekommt sie von ihrem Ehemann Peter – der an diesem Tag mehr als einmal tief durchatmen muss.

„Das perfekte Dinner“: Der Erste ergreift die Flucht

Angelika schwingt am ersten Tag den Kochlöffel und bringt ganz schön Wirbel zu „Das perfekte Dinner.“ Und das bekommt vor allem einer zu spüren: Ehemann Peter. „Da sitzt mein Mann Peter. Der musste einiges mitmachen“, lacht Angelika, während um sie herum in der Küche das organisierte Chaos tobt.

Peter selbst nimmt es mit Humor und weiß sich bestens zu helfen: Erstmal Reißaus nehmen, bevor die Situation eskaliert. „Ich bin zwischendurch mal raus, hab Atemübungen gemacht und dann war’s wieder gut. Also wir verstehen uns ganz gut“, erklärt er. Was folgt, ist ein kleiner Einblick in 45 Jahre Ehe, inklusive Running Gag.

„Das perfekte Dinner“: Kann Angelikas Menü überzeugen?

„Peter, jetzt musst du deinen berühmten Satz sagen“, so Angelika. „Ich arbeite nach Weisung“, antwortet Peter trocken. „Wir sind auch noch nicht so lange zusammen“, witzelt er weiter. „Mehr als 45 Jahre“, korrigiert Angelika charmant. Ob sie am Herd genauso souverän ist wie in Sachen Ehe-Jokes, wird sich zeigen. Ihr Menü jedenfalls verspricht kulinarische Highlights unter dem Motto „Mitbringsel von nah und fern“:

Vorspeise: Jakobsmuschel auf Safranrisotto und Brunnenkresse

Hauptspeise: Geschmorte Bäckchen vom Bioschwein mit Portweinjus auf karamellisierter Apfelscheibe und Kartoffel-Erbsen-Püree

Nachspeise: Parfait „Cassata“ mit beschwipsten Orangen, Zitronenfilets und Orangen-Muffin.

Ob Angelika damit die Woche gut eröffnet oder ob ihr die Nervosität doch einen Strich durch die Rechnung macht – das zeigt sich am Dienstagabend (22. April) ab 19 Uhr bei „Das perfekte Dinner“ bei Vox. Die Folge gibt es danach auch in der RTL+ Mediathek.