Sedas „Perfektes Dinner“-Menü gerät unter die Räder: „Unverschämt!“

Es gibt kaum eine Kochsendung im deutschen Fernsehen, die so vielfältig ist, wie das „Perfekte Dinner“. In mittlerweile fast zwanzig Jahren, die die Vox-Sendung schon alt ist, dürfte so ziemlich jede Landesküche schon einmal auf den Tisch gekommen sein.

Und so war die Idee von Seda, aus dem Bergischen Land, die am Dienstag (25. Februar 2025) mit türkischer Küche punkten wollte, auch gar nicht mal so überraschend. Bei ihren Gästen beziehungsweise Kontrahenten jedoch kamen Mercimek Çorbasi, Zade Kebabi und Co. gar nicht gut an.

Dabei hatte sich die 42-jährige Velbertin so eine Mühe gegeben. Mit großer Leidenschaft rührte, schälte und briet die Gastgeberin des Dienstages, überzeugte dabei mit großer Sympathie. Doch ihre „Das perfekte Dinner“-Gäste konnte sie nicht hundertprozentig für sich gewinnen.

Sedas „Perfektes Dinner“-Menü kann nicht überzeugen

Und das fing schon mit der türkischen Linsensuppe zur Vorspeise an. Es habe Salz gefehlt, wurde angemerkt, und auch andere Gewürze hätten der Suppe gutgetan. Ein ähnliches Bild nach der Hauptspeise zu der Seda unter anderem Lamm-Koteletts und Hirten-Salat servierte. Der Tenor der Runde: Gut gemacht, aber wie bei Mutti. Sprich: Zu wenig für „Das perfekte Dinner“.

Und so fiel die Punktevergabe auch dementsprechend aus. Lediglich 29 Punkte konnte Seda am Ende holen, wobei besonders die sechs Punkte von Sarah bei Instagram Kritik erhielten. „Sechs Punkte von Sarah…? Unverschämt…!!!“, hieß es da beispielsweise.

Eine andere Zuschauerin schreibt: „Ich finde diese Gruppe irgendwie nicht so harmonisch. Seda gibt sich so viel Mühe aber irgendwie wird das nicht so wertgeschätzt schon gar nicht von den Frauen.“ Während eine dritte Zuschauerin ergänzend fragt: „Bin ich die einzige, die es gerade schaut, und das Gefühl hat, dass die anderen Teilnehmer Sedas Menü irgendwie nicht akzeptieren beziehungsweise runterziehen/reden? Finde ich sehr schade.“