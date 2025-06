„Darf man das nicht?“ – Dreister „Perfektes Dinner“-Kandidat bricht Show-Tabu

Im Ruhrgebiet ticken die Uhren einfach ein bisschen anders. Nicht nur, dass das „Perfekte Dinner“ in der vergangenen Woche in gleich mehreren Städten stattfand, nein, Vox präsentierte auch gleich eine reine Männerrunde. Doch das war es nicht, was auch nach den fünf Kochabenden für Gesprächsstoff sorgte. Mehr war es das Verhalten von Kandidat Florian.

Der Hobbykoch und begeisterte Helene-Fischer-Fans unterhielt die Zuschauerinnen und Zuschauer nämlich nicht nur durch schräge Gesangseinlagen und bunte Kostümierungen, sondern schien derart neugierig zu sein, dass ihn nicht einmal eiserne „Das perfekte Dinner“-Regeln davon abhielten, seinen Wissensdurst, beziehungsweise in dem Fall Wissenshunger, zu stillen. Doch was war geschehen?

„Das perfekte Dinner“ gastierte im Ruhrgebiet

Nun, es begab sich, dass am Donnerstag der 44-jährige Mike sein Dinner kredenzen sollte. Neben Garnelene, Mango, Apple-Crumble und Sellerie gab es auch Sous-vide-gegartes Rind. Sous-vide… für Florian eine ganz neue und bis dato noch nie live gesehene Garmethode. Und so begab sich der 31-Jährige noch während Mikes Vorbereitungen in die Küche.

Und siehe da, als dieser kurz weg war, schnappte sich Florian einen Löffel und langte beherzt in den Soßentopf. Das macht man doch nicht! „Darf man das nicht?“, fragte er kurz nach seiner Tat erschrocken in die Kamera. Um dann im anschließenden Interview plötzlich Erinnerungslücken zu offenbaren. Nun denn – geschadet hat es dem „Perfekten Dinner“ von Mike nun wirklich nicht.

Ein klarer Sieger im Pott

39 von 40 möglichen Punkten konnte der nämlich sammeln. Und gewann damit schlussendlich auch verdient die Ruhrgebiets-Runde.

Das gab es bei Sieger Mike zu essen: Vorspeise – Garnele und Mango. Hauptgang – Rind, Sellerie und Kartoffel. Dessert – Apple Crumble. Die Rezepte findest du auf der Homepage des perfekten Dinners.