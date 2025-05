„Das perfekte Dinner“: Knallhart-Ansage – „Soll das mal drei Monate lang machen“

Es wird geschnibbelt, gekocht, gebrutzelt – und am Ende gnadenlos bewertet: „Das perfekte Dinner“ gehört längst zum festen Koch-TV-Inventar. Normalerweise stehen hier Hobbyköche hinterm Herd, die sich Woche für Woche durch drei Gänge kämpfen. Doch dieses Mal ist alles ein bisschen anders. Denn in dieser Runde übernehmen Influencer die Küche.

Ja, richtig gelesen. Die Menschen, die sonst Smoothie-Bowls in Szene setzen und uns bei jeder Gelegenheit mit durch ihren Alltag nehmen, stehen jetzt selbst am Herd. Den Auftakt machte am Montagabend (5. Mai) Tina aus Kipfenberg. Ihr Motto als Content Creatorin: „Ich liebe es, dass ich den ganzen Tag durchquatschen kann.“ Klingt entspannt, ist es aber nicht immer. Denn nicht jeder hat Verständnis für diesen Job.

„Das perfekte Dinner“ – „Soll das mal drei Monate lang machen“

„Das Wort ‚Influencer‘ mag ich nicht, das erinnert zu sehr an Grippe“, macht Content Creatorin Ana Johnson direkt zum Auftakt von „Das perfekte Dinner“ deutlich. Auf Instagram hat sie über 1 Million Follower und steht in den aktuellen Ausgaben der Kochshow vor der Kamera. Gemeinsam mit Foodfluencer Ramin, „Personal-Growth“-Coach Robin, „Momfluencerin“ Katharina und Montag-Gastgeberin Tina will sie nicht nur kulinarisch abliefern, sondern auch mit Vorurteilen aufräumen.

+++„Das perfekte Dinner“: Influencer-Special sorgt für Frust – „Fällt für mich diese Woche aus“+++

Die klare Ansage an alle, die beim Wort „Influencer“ die Augen rollen: „Wer glaubt, dass wir nicht arbeiten, soll das mal drei Monate lang machen.“ Dauer-Content, Hassnachrichten, Selbstvermarktung und dabei irgendwie noch normal bleiben. Klingt weniger nach Traumjob, mehr nach Dauerbaustelle.

„Das perfekte Dinner“ spaltet die Gemüter

Auch auf Social Media spaltete das Special schon vorab die Gemüter. Die einen sind gespannt auf neue Gesichter und Geschichten, die anderen haben jetzt schon genug gesehen. „Fällt für mich diese Woche aus, keine Lust auf Selbstdarsteller“, schreibt ein User auf Instagram zu Clips der Sendung.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ob diese Woche ein echter Gaumenschmaus wird oder nur heiße Luft dabei ist? Die Antwort gibt es täglich um 19 Uhr auf Vox.