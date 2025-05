Heino im Bierkönig: Besucher fallen aus allen Wolken – „Mach das mal in dem Alter“

Der Bierkönig auf Mallorca ist seit Jahren ein Hotspot für Schlagerstars. Doch der Auftritt von Schlagerlegende Heino sorgte am Freitagabend (31. Mai) für besonders viel Wirbel. Zwar haben sich schon viele bekannte Gesichter der Szene auf der berühmten Ballermann-Bühne die Ehre gegeben – doch kaum einer von ihnen bringt so viel Musikgeschichte mit wie Heino.

Zum allerersten Mal stand die Schlagerlegende auf der Bühne im Bierkönig und sorgte mit seinem Auftritt für staunende Gesichter und ausgelassene Stimmung unter den Fans. Unsere Reporter waren vor Ort und haben einige Besucher-Stimmen nach dem Auftritt eingefangen.

Heino feiert Premiere im Bierkönig auf Mallorca

Von Anfang an war die Stimmung elektrisierend. Zwischen den Songs wurde gejubelt, geklatscht und lautstark mitgesungen. Die Menge feierte den Kultsänger – und viele konnten kaum glauben, wie gut Heino in die wilde Party-Kulisse des Bierkönigs passte. Eine Zuschauerin bringt es begeistert auf den Punkt: „Heino mal live zu sehen, war ein absolutes Highlight. Er passt einfach so gut an den Ballermann und ich hoffe, dass wir ihn hier noch viel öfter zu sehen bekommen.“

Auch andere Fans zeigten sich überrascht – im besten Sinne. „Ich war anfangs echt skeptisch, ob seine Songs so eine Ballermann-Stimmung aufkommen lassen. Spätestens nach dem zweiten Song waren alle Zweifel verflogen“, berichtet ein Urlauber, der sich vom Heino-Fieber anstecken ließ.

Besonders beeindruckt waren viele von der Energie des Sängers – immerhin steht Heino mit 86 Jahren noch immer auf der Bühne und liefert ab. Ein Fan bringt es auf den Punkt: „Verrückter Typ. Vor allem, mach das mal in dem Alter. Absolut beeindruckend.“ Mit diesem Auftritt hat Heino wieder mal bewiesen, dass Schlager keine Altersgrenze kennt – und dass auch am Ballermann Platz für große Musiklegenden ist.

Und es geht weiter: Schon in der kommenden Woche wird Heino ein weiteres Mal im Bierkönig auftreten. Ob dann auch Special-Guest Micaela Schäfer wieder mit von der Partie ist, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber: Nach diesem gelungenen Auftakt darf man auf mehr gespannt sein.