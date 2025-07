Mallorca: Nach Wirbel um „abgesperrten“ Ballermann-Strand herrscht Gewissheit – wochenlange Maßnahme

Wer in diesen Nächten entlang der Playa de Palma spaziert, reibt sich verwundert die Augen: gelbe Barrikaden, flatternde Polizeibänder und abgesperrte Strandzugänge. Viele Mallorca-Urlauber fragen sich: Wird der Strand jetzt etwa nachts gesperrt?

Vor allem im zu Llucmajor gehörenden Abschnitt von El Arenal staunten Touristen nicht schlecht, als sie plötzlich vor „abgeriegelten“ Strandabschnitten standen. In sozialen Netzwerken kursieren inzwischen zahlreiche Videos von Urlaubern, die sich über die ungewohnte Situation wundern. Doch die Antwort ist überraschend einfach – und keineswegs dramatisch.

Mallorca: Das steckt hinter der nächtlichen „Sperrung“

Wie ein leitender Beamter der Lokalpolizei Llucmajor gegenüber dem Mallorca Magazin erklärt, ist der Zugang zum Strand in der Nacht nicht gesperrt, sondern wird kontrolliert. Seit einigen Tagen gelten strengere Maßnahmen für den Zugang zwischen 21.30 Uhr und 6 Uhr morgens. „Zugang zum Strand erfolgt durch einen kontrollierten Bereich“, so der Polizist. Die Regelung gilt den gesamten Juni über.

Neu ist diese Maßnahme übrigens nicht: Bereits 2022 wurde sie beschlossen, um sowohl Anwohner als auch Touristen vor Lärm, Vandalismus und gefährlichen Situationen zu schützen. Der Auslöser für die Umsetzung ist in diesem Jahr aber ein besonders hoher Besucheransturm.

Abschlussfahrten sorgen für Andrang am Strand

Derzeit zieht es besonders viele spanische Schüler und Studenten nach Mallorca. Sie feiern im Juni traditionell ihre bestandenen Abschlussprüfungen – und das bevorzugt am Strand. Touristen reisen an, „um zu trinken und zu feiern“, berichtet der Polizeichef. Dabei handle es sich oft um große Gruppen, nicht selten mit mehr als 200 Feiernden. In der Vergangenheit kam es in diesem Zusammenhang zu erheblichen Problemen – unter anderem zu Vandalismus. Sogar Sonnenschirme wurden angezündet.

Um solche Vorfälle künftig zu vermeiden, setzt die Polizei nun verstärkt auf Kontrolle. Gelbe Absperrgitter und Flatterband markieren die Zugänge, an denen Ordnungskräfte den nächtlichen Zugang regeln. Die Botschaft ist klar, denn wer sich benimmt, darf weiterhin ans Meer.

Polizei will Eskalationen vorbeugen

Der nächtliche Aufenthalt am Strand ist somit grundsätzlich weiterhin erlaubt – solange sich die Strand-Besucher an die Regeln halten. Untersagt sind allerdings exzessiver Alkoholkonsum, Glasflaschen und laute Musik. „Ziel ist es, den Tourismus mit dem Respekt vor den Einwohnern zu verbinden“, erklärt der Polizeisprecher.

Die nächtlichen Absperrungen an der Playa de Palma sind keine Strandverbote – sondern eine Reaktion auf wachsenden Party-Tourismus in der Vorsaison. Wer sich an die Spielregeln hält, kann auch weiterhin nachts den Strand genießen – ganz ohne Ärger mit der Polizei.