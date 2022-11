„Mein Lokal, dein Lokal“: Köchin bricht nach dem Essen plötzlich in Tränen aus

Sie ist die Henne in der Runde und bereit sich den Sieg bei „Mein Lokal, dein Lokal“ zu sichern. Jenny Ostoike betreibt das Café Bierer Berg, direkt am Tierpark Schönebeck in der Nähe von Magdeburg. Am Mittwoch (30. November) zeigt Kabel Eins die Folge als Wiederholung aus dem Sommer.

Bei Jenny wird Regionales aufgetischt, eine gute Voraussetzung für den Sieg? Bleibt abzuwarten, denn die Männerrunde zeigt sich kritisch bei der Bewertung. Vor allem, als es um die Hauptspeise geht, geben die Vier ganz ehrlich ihre Meinung kund. Zu viel für „Mein Lokal, dein Lokal“-Kandidatin Jenny, die in der Küche anschließend mit ihren Emotionen kämpft.

„Mein Lokal, dein Lokal“-Köchin ist erleichtert

Jenny guckt schon ganz verschreckt, als Jörg sie aus der Küche zitiert. Als sich dann aber herausstellt, dass dem Koch lediglich die angekündigten Preiselbeeren fehlen, ist sie erleichtert. „In diesem ganzen Stress kann man ja doch mal etwas vergessen.“ Dass ihr Konkurrent sie darauf aufmerksam gemacht hat, empfindet Jenny allerdings weniger als Kritik, sondern vielmehr als hilfreichen Tipp.

Aber bis dahin haben die Männer auch noch nichts probiert. Als Jenny dann zur Bewertung zurück an den Tisch kommt, geht Marc direkt mal mit ihr ins Gericht – und ist begeistert. Bei der Soße muss er dann allerdings doch etwas Kritik äußern. „Das einzige ist, wenn man das mit Sahne auffüllt und so stark reduziert, geht dir alles kaputt, was das Frische eigentlich ausmacht.“

„Mein Lokal, dein Lokal“: Plötzlich rollen die Tränen

Und auch bei dem Gericht von Luca gäbe es minimales Verbesserungspotenzial. Statt Bratkartoffeln zum Backfisch hätte der Koch das Gericht selbst eher als „Fish and Chips“ mit Pommes verkauft. Mike Süsser ist nicht ganz der gleichen Meinung und sagt: „Ich finde, das passt sehr wohl.“

Mehr Themen:

Dann verlässt Jenny eilig den Gastraum und kehrt zurück in die Küche. Mike Süsser guckt schon ganz besorgt, als sich die Köchin umdreht und alle überrascht. „Ich freue mich über so ein tolles Feedback. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Für mich ist einfach so eine Last jetzt abgefallen“, sagt sie und wischt sich die Freudentränen aus dem Gesicht.

Kabel Eins zeigt „Mein Lokal, dein Lokal“ täglich um 17.55 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn.