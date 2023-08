Frank Rosin lässt die Bombe platzen – darauf haben seine Fans lange gewartet

Damit hätte wohl keiner gerechnet: TV-Koch Frank Rosin hat gute Neuigkeiten für seine Fans. Der TV-Star aus Dorsten teilt diese nun via Instagram und löst damit eine Welle der Begeisterung aus. Auf diese Ankündigung haben seine Follower schon eine halbe Ewigkeit gewartet.

Seit 2003 begeistert Frank Rosin Millionen Zuschauer mit seinen TV-Shows. Von „Rosins Restaurant“ über „The Taste“ bis hin zu „Roadtrip Amerika“: Wo er auch mitmacht, ist Unterhaltung garantiert. Nun ist klar, dass es schon bald Neues von dem Koch gibt. Seine Fans können es kaum fassen.

Frank Rosin kündigt neue Folgen an

Es ist offiziell: Bald kommen bei dem Privatsender Kabel Eins neue Folgen von „Rosins Restaurant“! In der Sendung hilft der TV-Koch Gastronomen dabei, ihre Läden wieder auf Vordermann zu bringen. Ob in der Küche, im Service oder der Gestaltung des Restaurants: Frank Rosin versucht alles, um die Gaststätten aufzupäppeln.

Wie der 57-Jährige über seinen Instagram-Account teilt, dürfen sich die Fans nun auf neue Folgen der Erfolgsserie freuen. In der Bildbeschreibung heißt es: „So! Achtung Spoiler! Ab September gibts neue Folgen Rosins Restaurants bei KabelEins! Ich freue mich so sehr! Was sagt ihr?“ Dabei verrät er auch schon, wann es so weit ist. Rosin fügt hinzu: „Wir werden mit den Kollegen so krass streamen! 21. September ist Stichtag: Neue Folgen und dazu Livestream.“ Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

https://www.instagram.com/p/CveZReMr6xx/

Zuschauer freuen sich riesig

Lange ist es her, dass neue Folgen von „Rosins Restaurant“ über die Bildschirme flimmerten. Die letzte erschien am 2. Februar 2023 bei Kabel Eins. Seither warten die Fans gespannt auf neue Fälle. Dementsprechend freudig zeigen sie sich in den Kommentaren:

