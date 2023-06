Frank Rosin: TV-Hammer offiziell – damit hat keiner gerechnet!

Frank Rosin begeistert Millionen von Zuschauern seit 2003 mit seinen Kochshows. Als bekanntester TV-Koch Deutschlands ist er hierzulande ein Pionier des Fernsehkochens. In Formaten, wie „Rosins Restaurant“, „The Taste“ oder „Roadtrip Amerika“ sorgt er besonders mit seinen derben Sprüchen für Unterhaltung.

Jetzt folgt der nächste TV-Hammer. Alle Fans des TV-Kochs aufgepasst: Frank Rosin kehrt mit einer neuen Sendung zurück! Wie der Mann aus dem Ruhrpott nun selbst in den sozialen Medien teilt, wird er beim Sender Kabel eins mit einem neuen Format an den Start gehen. Und Rosin ist nicht allein!

Frank Rosin macht gemeinsame Sache mit IHM

Schon in den TV-Shows „The Taste“ oder „Roadtrip Amerika“ waren sie ein eingespieltes Team: Frank Rosin und sein österreichischer Kollege Alexander Kumptner verstehen sich nicht nur beruflich äußerst gut. So kommt es, dass sie für ihr neues Format ebenfalls zusammenarbeiten werden.

Wann die neuen Folgen an den Start gehen und wie die Sendung heißen wird, ist noch nicht bekannt. Wie es scheint, befindet sich das TV-Projekt noch in den Anfängen. Schließlich rufen die beiden TV-Köche in dem Video ihre Fans dazu auf, sich erstmal zu bewerben. Doch worum es in der Sendung geht, verraten die beiden schonmal.

Frank Rosin und Alex Kumptner wollen helfen

Dass der Sternekoch Gastronomen gerne unter die Arme greift und ihnen aus der Patsche hilft, hat er in seinem eigenen Format „Rosins Restaurants“ zigfach unter Beweis gestellt. Dieser Linie bleibt er treu. Denn auch in der neuen Sendung mit seinem Kollegen Alexander Kumptner geht es darum zu helfen.

Mehr News:

Die beiden Köche suchen nämlich nach geeignete Personen, die in der Gastro ihren Traum von der Selbständigkeit erfüllen möchten und nur noch die richtige Location brauchen. Interessenten können sich auf der Homepage des Senders Kabel eins bewerben.