Inka Bause: Nach „Bauer sucht Frau International“ gibt es keine Zweifel mehr

Auch in der siebten Staffel von „Bauer sucht Frau International“ verkuppelt Inka Bause liebessehnsüchtige Landwirte mit aufregenden Single-Kandidaten. Seit dem 16. Juni zeigt RTL die neuen Folgen der Erfolgsserie.

Unter dem Motto „Liebe kennt keine Grenzen“ findet die Datingshow in den verschiedensten Ländern statt. Am Montag (23. Juni) zeigte der Sender eine neue Folge der Primetime-Sendung. Am Morgen nach der Ausstrahlung herrscht nun Gewissheit.

Inka Bause überzeugt auf ganzer Linie

„Bauer sucht Frau International“ feiert bereits seit dem Jahr 2019 große Erfolge. 46 Bauern und Bäuerinnen in 24 Ländern haben sich in den vergangenen Jahren auf die Suche nach ihrer ganz großen Liebe gemacht. Inka Bause und ihr Team können mittlerweile auf zwei Heiratsanträge, ein Baby und eine Hochzeit zurückblicken. Auf sechs Kontinenten suchten die liebenswerten Landwirte nach ihren Seelenverwandten.

In dieser Staffel suchen fünf Bauern und zwei Bäuerinnen nach ihrem Gegenstück. Pferdewirt Olaf, Rinderfarmer Björn, Weinbauer Roger, Pferdewirtin Carmen, Winzer Martin, Farmerin Iris und Rinderzüchter Marco setzen ihre ganze Hoffnung auf die Kuppelshow. Die Liebessuche der Landwirte unterhält jedes Jahr Millionen von Fernsehzuschauern. Und auch diese Staffel mit Inka Bause scheint beim Publikum ausgesprochen gut anzukommen…

Wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, musste „Bauer sucht Frau International“ in der vergangenen Woche mit einem „Reichweitentief“ zurechtkommen. Doch in dieser Woche sieht das schon wieder ganz anders aus. Denn am Montag (23. Juni) konnten sich die Quoten der Unterhaltungssendung durchaus sehen lassen. Die dritte Folge erreichte durchschnittlich 2,60 Millionen Menschen, fast 300.000 mehr als bei der Staffelpremiere.

Beim Gesamtpublikum entspricht das einem Marktanteil von 11.7 Prozent. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen können sich die Einschaltquoten des Abends sehen lassen. 535.000 Menschen schauten sich die Sendung an, was hier einem Marktanteil von 12.7 Prozent entspricht.

Auch nach all den Jahren lassen sich die Fans für „Bauer sucht Frau“ begeistern. Inka Bause und ihr Team überzeugen mit dem Format auf ganzer Linie.