„Bauer sucht Frau“: Landwirt kassiert üblen Dämpfer – „Überrascht“

Marco startet in Namibia voller Vorfreude in die Hofwoche der RTL-Kult-Serie „Bauer sucht Frau International“.

Doch Freude und Sorge liegen nah beieinander: Während Sabine wohlbehalten ankommt, fehlt von Pia jede Spur. Dieses unerwartete Fehlen sorgt für große Verwirrung.

Turbulenter Start bei „Bauer sucht Frau“

Dennoch bleibt Marco gelassen und versucht, sich auf Sabine zu konzentrieren: „Es hat mich schon ein bisschen überrascht, dass Pia nicht dabei ist, aber sie wird ihren Grund haben oder wer weiß, was passiert ist.“

++ Auch für dich interessant: Inka Bause: Nach „Bauer sucht Frau International“ wird es sichtbar ++

Beim gemeinsamen Abendessen zeigen Sabine und Marco erste Annäherungsversuche. Dabei sprühen bereits zarte Funken zwischen ihnen. Doch auch wenn Marco die Zeit mit Sabine genießt, kann der Bauer die Enttäuschung über Pias Fehlen nicht ganz verbergen. Er hätte gerne auch sie näher kennengelernt.

Am Abend erreicht eine Videobotschaft von Pia Marco. Darin schildert sie bewegend, warum sie nicht in Namibia sein kann. Ein plötzlicher allergischer Ausschlag am Flughafen machte die Reise unmöglich. Selbst Medikamente halfen nicht, weshalb Pia den Flug schweren Herzens absagen musste.

Abschied ohne Kennenlernen

Die Nachricht enttäuscht Marco, auch weil Pia ankündigt, dass sie die Hofwoche nicht nachholen wird. Dennoch schöpft der Bauer Trost aus ihren Worten, dass auch sie ihn gerne besser kennengelernt hätte. Nun richtet Marco seinen Fokus auf die gemeinsame Zeit mit Sabine und möchte das Beste aus der „Bauer sucht Frau“-Hofwoche machen.

Wie es weitergeht und ob die Funken zwischen Marco und Sabine weiter sprühen, siehst du am Montag, dem 23. Juni, um 20.15 Uhr bei „Bauer sucht Frau“ auf RTL. Oder jederzeit bei RTL+!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.