Frank Rosin macht’s offiziell! Auf diese News mussten Fans lange warten

Frank Rosin ist aus dem deutschen TV nicht mehr wegzudenken. Ob mit seiner eigenen Show, oder nach seinem Ausscheiden als Gastjuror bei „The Taste„, der Starkoch ist regelmäßig auf Sendung. Dabei glänzt der Koch vorzugsweise als Restaurant-Retter oder Mentor. Nur selten wird er selbst gefordert.

Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt muss Frank Rosin selber ran. Und zwar in aller Öffentlichkeit. Der TV-Star wurde zum Duell herausgefordert und hat die Einladung angenommen. Ob das allerdings eine gute Idee war, wird sich noch zeigen.

Frank Rosin kündigt lang erwartetes Duell an

Auf seinem Instagramkanal gibt er bekannt: „Ihr habt lange drauf gewartet! Jetzt ist es soweit.“ Die Rede ist von seiner Teilnahme bei „Grill den Henssler„. Hier wartet Koch-Kollege Steffen Henssler auf ihn. Dass der kein einfacher Gegner im großen Koch-Duell ist, zeigte Henssler bereits in der Vergangenheit. Normalerweise tritt er aber lieber gegen ein Promi-Team an, dass er dann versucht im Alleingang platt zu machen.

Jetzt treten endlich auch Steffen und Frank gegeneinander an. Eine Nachricht, die bislang nur Wunschdenken war, jetzt aber Wirklichkeit wird. Gleichzeitig ist es eine Premiere für die Vox-Show. Der Sprecher kündigt an: „Das gab’s noch nie“ und Moderatorin Laura Wontorra ergänzt: „Sternekoch bei uns in der Küche.“

Ankündigung sorgt für Begeisterung bei Fans

Damit sind die beiden zumindest fachlich gleich auf. Wie sie unter Zeitdruck und mit dem Gegner im Nacken klarkommen, wird sich erst noch zeigen. Die Fans des Kochs jedenfalls sind begeistert von der Neuigkeit, wie die Kommentare unter seinem Instagrambeitrag zeigen.

„Frank, mach ihn fertig! Ich will sehen, ob du es schaffst“

„Frank ist der Beste“

„Ich hoffe, du grillst den Henssler“

„Natürlich wird Henssler gegrillt“

Ausgestrahlt wird die Folge mit Frank Rosin dann am Sonntag (21. Mai).

Wer nicht so lange warten kann, um zu erfahren, wer am Ende wen im Zweikampf besiegt, kann die Folge bereits vorab in der Mediathek bei RTL+ angucken.