Frank Rosin: Geheimer Restaurant-Test wird ihm gar nicht schmecken

Es ist immer wieder eine spannende Frage: Was passiert mit den Restaurants, nachdem Frank Rosin und sein Team der Kabel-1-Show „Rosins Restaurants“ nicht mehr da sind? Können die Betreiberinnen und Betreiber die Tipps des Sternekochs umsetzen oder verfallen sie wieder in alte Muster? Kann das Restaurant den Schwung mitnehmen, den der 56-Jährige mitgebracht hat oder geht alles langsam weiter den Bach herunter?

Fragen, die sich auch die Kabel-1-Tester Paul und Patrick gestellt haben. Und so besuchte das Duo einfach mal inkognito und mit versteckter Kamera ausgestattet das Restaurant „El Patio“ in München. Das hatte Frank Rosin im August 2021 besucht und erschreckende Entdeckungen gemacht.

Im Jahr 2021 besuchte Frank Rosin das „El Patio“

Das Essen war fad, in der Küche herrschte nicht der Koch, sondern das Chaos, Betreiberin Verena brauchte einen zweiten Job, um irgendwie über die Runden zu kommen. Doch Frank Rosin krempelte das Lokal um, schaffte es sogar, eine nach ihm benannte Speise auf die Karte zu bringen. Doch ist die heute noch da?

+++ Frank Rosin: Dramatische Worte – „Ohne Freude ertragen wir es nicht“ +++

Nein! Eine herbe Klatsche für den Starkoch. Restaurantbetreiberin Verena strich die „Ceviche ala Rosin“ einfach von der Karte. Ersetzte sie stattdessen mit der „Ceviche El Patio“. Und auch der Tipp des Sternekochs, den Fisch in Kräuter zu hüllen, wurde wieder rückgängig gemacht, wie ein Video bei Youtube zeigt. „Wir haben sie ein bisschen verändert“, erklärt Verena. Der Grund: „Wo wir es immer vermischt haben mit dem Grünen, so wie es Frank gemacht hat, haben alle Gäste gemeckert“, so die Betreiberin. Und auch den Namenswechsel kann sie erklären: „Wir hatten am Anfang ‚Ala Rosin‘, aber dann haben wir es einfach wieder Ceviche genannt. Damit es einfach auch unseres ist.“

Mehr Nachrichten:

Und doch, der Besuch des Starkochs hat einiges zum Guten verändert. „Seit Frank hier war, hat sich einiges geändert. Alles hat sich vereinfacht. Die Küche und alles. Meine Arbeit ist viel einfacher geworden. Daher habe ich mehr Zeit, um zu sehen, wie ich das ganze bewirtschafte“, schwärmt Verena. Das wird der Dorstener doch gerne hören.