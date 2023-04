Frank Rosin: Dramatische Worte – „Ohne Freude ertragen wir es nicht“

Es sind dramatische Worte, die „Rosins Restaurants“-Star Frank Rosin bei Instagram findet. Worte, die viel Raum für Spekulationen lassen. „Ohne wirtschaftlichen Erfolg schaffen wir es nicht. Ohne Freude ertragen wir es nicht. Ohne soziale Ziele kein Team.

Ohne Nachhaltigkeit keinen Sinn“, schreibt der Starkoch bei Instagram.

Auf dem Foto, das Frank Rosin seinen Worten beigefügt hat, wirkt der Starkoch nachdenklich, fast ein wenig traurig. Auf seiner Cap steht „No Fake Stories“. Was der 56-Jährige genau meint? Unklar.

Frank Rosin wirkt nachdenklich

Unter seinen Worten hat er unter anderem das Instagram-Profil des „Guide Michelin“ verlinkt. Eine Anspielung auf den Stern, den er zuletzt verlor? Wir erinnern uns: Über mehrere Jahre hielt das „Restaurant Rosin“, das der TV-Star in seiner Heimat Dorsten betreibt, zwei Sterne. In diesem Jahr jedoch verlor er einen von ihnen. „Die Qualität war nicht mehr auf dem Niveau wie in den vergangenen Jahren“, hieß es als Begründung.

+++ Frank Rosin: Nach Kabel-1-Kühltruhen-Skandal – Restaurant muss schließen +++

Die Fans jedenfalls stehen zu ihrem Frank. „Warum so nachdenklich? Am Ende des Tunnels wird es immer einen Lichtblick geben, man muss nur dran glauben“, schreibt beispielsweise ein Fan auf Instagram. Ein anderer ergänzt: „Rose… was ist los? Traurig, so traurig!“ Ein Dritter schreibt: „Frank, ich bitte dich, bleib in deiner Energie! Du hast schon so viel gemeistert! Und ich bin überzeugt, dass du deinen Stern wieder bekommst.“

Mehr Nachrichten:

So viel Zuspruch tut sicher gut. Auch, weil sich einige Fans schon Sorgen um den Starkoch machen. „Schon langsam mache ich mir echt Sorgen um Sie, lieber Frank. Lassen Sie den Kopf nicht hängen und geben Sie nicht auf, es wird alles wieder gut“, schreibt beispielsweise ein Anhänger bei Instagram. Und ein weiterer Fan ergänzt: „Bitte nicht schon wieder dieses traurige, nachdenkliche Gesicht.“ Was wirklich mit Frank Rosin los ist? Vielleicht erklärt er sich ja bald. Im Interview mit dieser Redaktion sprach der Starkoch zuletzt über die Schwierigkeiten, in denen die Gastronomie-Szene steckt. Hier gibt es das ganze Gespräch mit Frank Rosin.