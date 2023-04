Frank Rosin: Hiobsbotschaft – Starkoch wird deutlich

Traurige Nachricht für TV-Koch Frank Rosin. Sein Restaurant „Rosin“ galt lange Zeit als eines der besten Restaurants im Ruhrgebiet. Doch nun gab es eine böse Klatsche für den Dorstener und sein Team. Das „Rosin“ verliert einen Stern.

„Die Qualität war nicht mehr auf dem Niveau wie in den vergangenen Jahren“, heißt es vom „Guide Michelin“. Ein herber Schlag für Frank Rosin, schließlich ist die Anzahl der Sterne ein wichtiger Faktor bei der Identifizierung von hochklassigen Restaurants. Nun hat das „Rosin“ nur noch einen Stern.

Frank Rosins Restaurant verliert einen Stern

Frank Rosin jedoch nimmt den Rückschlag sportlich und zeigt sich auf Instagram angriffslustig. Zusammen mit seinem Team hält Rosin ein Schild hoch, auf dem groß „Focus on the good“ (zu Deutsch: „Fokus auf das Gute“). Dazu schreibt der Starkoch: „Mit den besten Freunden, den Blick in die Zukunft, um sich immer weiterzuentwickeln.“

Doch das Rosin ist nicht das einzige Restaurant, das einen Stern abgeben muss. In insgesamt 28 Fällen wurden Sterne gestrichen. Das lag jedoch nicht nur an absteigender Qualität, sondern teils auch wegen Schließungen, eines Teamwechsels oder wie im Fall des „Restaurant Heinz Winkler“, dem Tod des Patrons.

Nicht nur Frank Rosin verliert einen Stern

So wurden dem „Restaurant Heinz Winkler“ im bayerischen Aschau zwei Sterne gestrichen, da die Kochlegende Ende Oktober vergangenen Jahres gestorben war. Das Restaurant will sich aber im Mai neu aufstellen, und so an vergangene Erfolge anknüpfen, heißt es bei „Web.de“.

Der „Guide Michelin“ erscheint in insgesamt 41 Ländern. Neben Restaurants in Europa sind auch die USA und Asien vertreten. Hinter dem renommierten Restaurantführer steht der gleichnamige Reifenhersteller aus Frankreich. Neben dem „Guide Michelin“ gibt es auch noch den Restaurantführer „Gault & Millau“. Dieser vergibt jedoch keine Sterne, sondern zwischen null und zwanzig Punkten.