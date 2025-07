Frank Rosin macht es endlich offiziell – „Freitag geht es los“

Frank Rosin gehört zu den bekanntesten TV-Köchen des Landes. Mit Sendungen wie „Rosins Restaurants“ oder seiner Teilnahme als Coach von „The Taste“ hat er Millionen von Zuschauer begeistert.

Was einige vielleicht nicht auf dem Schirm haben: Der gebürtige Dorstener hat neben dem Kochen noch eine andere Leidenschaft. Fans des 58-Jährigen dürften sich auf neue Musik von Frank Rosin freuen!

Frank Rosin macht es offiziell

Am Herd macht ihm so schnell keiner was vor: Frank Rosin ist Koch aus Leidenschaft. Das hat er bereits in zahlreichen TV-Formaten bewiesen. Doch auch abseits der Küche ist der 58-Jährige durchaus kreativ. In der Vergangenheit hat er schon das ein oder andere Lied produziert.

Nun gibt es den neuen Song namens „Glass Skies“ auf die Ohren, wie Frank Rosin auf Instagram verkündet. „Freitag geht es los! Ich habe mit meinem Freund Jaxon Bellina ein paar Bächle im Studio verbracht! Freitag kommt die neue Single und danach noch mehr! Viel Spaß!“, heißt es in dem Statement. Die Fans des TV-Kochs können es schon kaum erwarten.

Frank Rosin sorgt für Begeisterung

Die Ankündigung zu seinem neuen Lied lässt die Herzen der Fans höherschlagen. „Mega Frank. Freue mich darauf und bin sehr gespannt. Endlich wieder neue Musik. Wird bei einer Autowasch-Aktion gleich ausprobiert. Und meine Nachbarn hören mit, ob sie wollen oder nicht“, kommentiert eine Instagram-Nutzerin beispielsweise.

Und auch zahlreiche andere Fans kündigen an, sich den Song sofort anzuhören, sobald er erscheint. Ein bisschen Geduld müssen sie allerdings noch haben. Der Song „Glass Skies“ erscheint erst am Freitag (4. Juli).