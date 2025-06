Frank Rosin kritisiert „ungepflegtes Äußeres“ – Wirt kurz vorm Weinen

Im malerischen Eichstetten am Kaiserstuhl geht es heiß her! Im „Gasthaus zum Ochsen“ wird Wirt Sven (42) nicht nur für seine Küche, sondern auch für sein Äußeres kritisiert. Frank Rosin (58) nimmt kein Blatt vor den Mund.

Das Restaurant kämpft ums Überleben. Sven und Yvonne Braunstein, die das Lokal nach zehn Jahren Leerstand übernommen haben, stecken in Schulden. Yvonne arbeitet als Krankenschwester, um finanziell über Wasser zu bleiben.

Frank Rosin: Kritik trifft Wirt ins Herz

Sven, der seine Kochlehre wegen einer Fischallergie abbrach, serviert Badische Küche. Doch die Testesser sind enttäuscht: „Fades Essen, zähes Fleisch.“ Rosin wird deutlich: „Der ‚Ochse‘ hat kein Konzept, keinen Plan, kein gar nichts.“ Die Kritik trifft Sven hart: „Das tat mir richtig weh, das war wie ein Faustschlag ins Gesicht!“

Rosin liest ihm auch einen Brief der Testesser vor, in dem sie Svens Erscheinungsbild bemängeln. Das schmerzt, vor allem, weil es um mehr geht als nur ums Kochen. Frank Rosin muss schlucken: „Einem erwachsenen Menschen zu sagen, dass ein Grund seines Scheiterns sein ungepflegtes Äußeres ist … das zu kommunizieren kostet mich so viel Überwindung, das finde ich ganz schlimm.“

Auch Ehefrau Yvonne (32) ist getroffen: „Wenn ich meinen Mann sehe, dass er kurz vorm Weinen ist, wenn er so eine Kritik kriegt, das bricht mir das Herz.“ Rosin spricht Klartext: „Ich habe viele Dinge in meinem Leben erst begriffen, als ich versucht habe, mich von außen zu beobachten. Nicht aufregen, nimm es an, es ist eine Riesenchance!“

Er rät Sven, sich von außen zu betrachten. Neue Kochjacke und Friseurbesuch – der Sternekoch ist beeindruckt vom „neuen“ Sven.

Neue Folgen von „Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!“ gibt es immer donnerstags um 20:15 Uhr auf Kabel Eins und auch auf Joyn.