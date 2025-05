Frank Rosin: Skandal in Imbiss! Zuschauer schäumen vor Wut – „Bekomme Aggressionen“

„Ich habe sowas noch nie gesehen“. Mit diesen Worten steht Sternekoch Frank Rosin im Rahmen seiner Kabel-1-Sendung „Rosins Restaurants“ in der Küche der Imbissbude „Heikes Fritten Eck“ in Husum an der Nordsee. Betreiberin Heike hat ein Problem: Es läuft nicht so wie erhofft. Deshalb muss die helfende Hand Frank Rosin her, um die Frittenbude auf Vordermann und damit Kundschaft zu bringen. Doch will Heike das wirklich?

Mit ihrer Art macht sie sich nicht gerade beliebt bei den Zuschauern und wohl auch nicht beim Sternekoch. Als es am Ende der Sendung zu einem Skandal kommt, reicht es den Fans endgültig. Sie rasten völlig aus.

Frank Rosin: Fiasko in Imbiss

Frank Rosin versucht alles, um Heike zu helfen. Die Pommes, die mehr nach Chemie als nach frischen Kartoffeln schmecken, müssen weg, der viel zu große Laden erst einmal renoviert werden.

Doch als das Wunder schließlich vollbracht und die Bude voll mit Gästen ist, denen das Essen richtig gut schmeckt, ist Heike nur am Meckern. Zu viel für Rosin. „Was willst du denn noch? Die Gäste finden‘s super, alles läuft.“ In Gedanken läuft aber nicht alles rund für Heike, die ganz offenbar nicht mit Veränderungen klarkommt. Ihr Kommentar: „Ist natürlich schön zu hören, dass jetzt alle positiv sind, aber ich weiß nicht, ob das am Wochenende so bleibt. Vielleicht muss ich mich wirklich erst überzeugen lassen.“ Und: „Mir gefällt nicht alles, aber es ist schön geworden. Die Frage ist, ob es so angenommen wird.“

Frank Rosin: Zuschauer empört

Bei den Kabel-1-Zuschauern macht sich Unmut breit. Im Netz häufen sich Wut-Kommentare, die gegen Heike gerichtet sind. So schreiben Instagram-Nutzer unter anderem:

„Ihr Verhalten, als der Laden wirklich perfekt renoviert wurde, ist nicht in Worte zu fassen. Ich wurde vor dem TV unsachlich und wäre an deiner Stelle gegangen. Wäre interessant zu erfahren, wie es nach einem Jahr aussieht…“

„Die Frau ist einfach beratungsresistent“

„Total schade, wenn man Hilfe ruft und dann so undankbar ist“

„Ich bekomme Aggressionen bei so viel Undankbarkeit“

„Ganz ehrlich…sie nervt 🙄… warum ruft sie dich, wenn sie zu nichts, aber auch gar nichts bereit ist ???? … und Tschüss“

Immerhin gibt es auch „Rosins Restaurants“-Fans, die Mitleid mit Heike haben – wie dieser: „Keine, Ahnung was in ihrem Leben schief lief, dass sie an jedem positiven Aspekt nur Pferdefüße sieht. Eigentlich kann sie einem nur leidtun. Sie sollte sich wirklich darin üben zu vertrauen. Ich hoffe, sie bekommt das noch hin.“

Und ein Zuschauer richtet seine Worte direkt an Frank Rosin selbst: „Boah, ganz ehrlich, du hast Nerven wie Drahtseil. Ich hätte schon längst das Handtuch geschmissen und wäre ausgerastet.“ Ein anderer: „Deine Nerven… wo nimmst du sie her… Hut ab.“

