„Ich habe keinen Bock mehr“: Frank Rosin will Dreh abbrechen

„Ich werde zur Hilfe gerufen. Und alles, was Hilfe bedeutet, ist einfach nur für Heike eine Bedrohung!“ Es sind nachdenkliche, deutliche Worte, die Starkoch Frank Rosin in der neuen Folge „Rosins Restaurants“ (22. Mai 2025) findet. Aber auch die Gegenseite, die eigentlich keine Gegenseite sein sollte, wirkt unzufrieden. „Im Moment bin ich mit diesem Zustand, so wie es jetzt ist, wie mein Laden aussieht, nicht zufrieden. Das ist die Art von Laden, die ich nie haben wollte, die nicht mein Stil ist, wo ich selber nicht essen gehe, weil sie mir nicht gefallen, und was nicht mein ich verkörpert“, entgegnet Heike Stiebler-Hansen.

Die 58-Jährige betreibt den Imbiss „Heike’s Fritten Eck“ in Husum. Doch wirklich gut laufen tut der Laden nicht. Obwohl günstig gelegen, unweit des Husumer Bahnhofes, kommen zu wenig Gäste, um die immensen monatlichen Kosten wieder einzuspielen. Helfen sollte da eigentlich Frank Rosin. Doch dessen Tipps und Empfehlungen scheinen Heike so gar nicht zu schmecken. Es kommt zum Showdown in der neu gestalteten Küche.

Zwischen Frank Rosin und Heike kracht es gewaltig

„Wenn hier heute nicht gelacht wird, und wenn hier heute kein glückliches Gesicht gemacht wird, habe ich keine Lust mehr. Wollte ich nur sagen, okay?! Ich habe keinen Bock mehr, zwölf Stunden in eine Unzufriedenheit zu schauen“, schimpft der Starkoch aus dem Ruhrgebiet beim Anblick von Heikes hängenden Mundwinkeln.

++ Frank Rosin: Nach Lügen-Eklat in „Rosins Restaurant“ – „Ich entschuldige mich“ ++

Sie schaue den vergangenen zwanzig Jahren hinterher, sei unglücklich mit sich selbst, warf ihr Rosin an den Kopf. Und stellte dann auch die Frage nach dem Sinn des Ganzen. „Das ist ein Prozess. Aber du musst mir doch mitteilen, dass du den Prozess willst. Ansonsten muss ich gehen“, droht der Dorstener offen mit Abbruch der Dreharbeiten. Als Heike die Tränen kommen, verlässt Rosin die Küche.

„Sorry, schaffe ich nicht“, schimpft Rosin. Es gebe gar keinen Ansatz von Zusammenarbeit. Er spüre null Dankbarkeit. Wenn er aber so behandelt werde, scheint auch ihm die Freude an der Arbeit zu vergehen. Dennoch, die beiden raufen sich zusammen. Und bringen die Woche zu einem guten Ende. Vor allem das neue Ambiente wird von den Testessern gelobt. Ein schöner Abschluss. Oder wie es Rosin so treffend ausdrückt: „Manchmal muss es vielleicht knallen, damit man sich schüttelt und alles wieder gut ist.“