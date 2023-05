„Fernsehgarten“: Große Aktion in ZDF-Liveshow! Zuschauer müssen strenge Regeln beachten

Die Vorfreude steigt bei den „Fernsehgarten“-Fans. Denn nicht nur, dass die Auftaktshow in erreichbare Nähe gerückt ist (am Sonntag, 7. Mai, geht’s los), es werden auch immer mehr Details zu den Nachfolgeshows bekannt.

So wird bereits spekuliert, ob für die zweite Ausgabe vom ZDF-„Fernsehgarten“ 2023 ein Rosenstolz-Comeback als Überraschung geplant ist. (Hier mehr dazu) Während Fans des Duos hier erstmal nur hoffen können, gibt es zur dritten Show bereits konkrete Pläne, die treue ZDF-Zuschauer freuen werden. Denn es wird wieder getrödelt!

„Fernsehgarten“ holt ZDF-Bekanntheiten in die Show

Am 28. Mai, also in der Show, in der Anna-Carina Woitschack ihre „Fernsehgarten“-Premiere feiert, zeigt der Sender ein Crossover mit einer anderen beliebten ZDF-Show. Denn getrödelt werden kann nicht nur bei „Bares für Rares„, sondern auch bei Kiwi.

Also geht’s für die Experten Sven Deutschmanek, Lisa Nüdling und Wendela Horz von Pulheim nach Mainz auf den Lerchenberg, um den Zuschauern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

ZDF hat genaues Regelwerk für Flohmarkt-Show

Bewerben sollen sich die Verkäuferinnen und Verkäufer vorab. Und dann läuft’s ähnlich wie bei der Show-Konkurrenz. Aus alten Schätzen sollen in der Liveshow neue Lieblinge werden. Das „Fernsehgarten“-Team kündigt an: „Möglicherweise verkaufen Sie nicht nur an die Zuschauer, sondern können auch Andrea Kiewel mit ihrem Stand anlocken.“

Wer hier aber mitmischen möchte, sollte sich vorher genaustens über das Regelwerk informieren. Denn das sieht einige strikte Anweisungen vor. Dazu gehört bis spätestens 7.30 Uhr seine Mitbringsel vor Ort aufgebaut zu haben. Eine Standgebühr gibt es zwar nicht, dafür sollen die Teilnehmenden Tische und Stühle selbst mitbringen.

Das ist beim „Fernsehgarten“-Flohmarkt nicht erlaubt

Auch die Art der Ware, die verkauft werden darf, ist klar festgelegt. „Neuware, Lebensmittel, sowie ‚verbotene‘ Gegenstände (Genussmittel, Schuss-, Hieb- und Stichwaffen, nicht gebrauchte oder verpackte Ware, sexistische Gegenstände) sind ausdrücklich verboten.“ Wer sich daran nicht hält, muss mit einem Verweis rechnen.

Mehr News:

Wer seinen Hund nicht unbeaufsichtigt lassen möchte, sollte sich die Teilnahme zweimal überlegen. Denn Haustiere sind auf dem ZDF-Flohmarkt strengstens verboten. Dafür sind vier weitere Begleitpersonen am Stand erlaubt.

Die wohl wichtigste Information für alle, die mit einem „zufälligen“ Show-Auftritt liebäugeln – „Wir werden es nicht gewährleisten können, dass Sie alle im Bild zu sehen sind. Wir können aber auch nicht garantieren, dass Sie nicht im Bild sind.“