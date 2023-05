„Fernsehgarten“: Zufall? Diese Ankündigung weckt Hoffnung

Ist die Saison vorbei, warten Fans nur auf eins, dass es endlich wieder losgeht auf dem Lerchenberg in Mainz. 2023 startet der „Fernsehgarten“ am Sonntag (7. Mai) in eine neue Runde. Wie jedes Jahr interessiert die Zuschauer nicht nur brennend, wie man last Minute noch an Tickets kommen kann, sondern vor allem, welche Gäste erwartet werden.

Und wie jedes Jahr, werden auch diesmal nicht alle bekannt gegeben. Die geplante Gästeliste der zweiten Ausgabe vom ZDF-„Fernsehgarten“ dürfte Musik-Fans jetzt allerdings hellhörig werden lassen.

„Fernsehgarten“-Team gibt Gäste bekannt

Den Show-Auftakt feiert Kiwi gewohnt spektakulär. Und zwar mit einem Rekordversuch in schwindelerregender Höhe. Außerdem hat das ZDF Geburtstag und der muss natürlich gebührend gefeiert werden. Unterstützung bekommt die Moderatorin von ihrem langjährigen Kollegen Matze Knop.

Darüber hinaus präsentiert sie ihrem Publikum ein musikalisches Potpourri aus Giovanni Zarrella, Vanessa Mai mit Wolkenfrei, Trong, Joey Heindle, Loona und Alexander Eder. Und das ist erst der Anfang. In der Woche darauf können sich die Zuschauer unter anderem auch über AnNa R. und das Ensemble des Musicals „Romeo und Julia – Liebes ist alles“ freuen. Und genau diese Ankündigung hat es in sich. Denn sie könnte auch ein langersehntes Comeback bedeuten.

Geplanter Auftritt könnte Comeback werden

Hinter der Künstlerin AnNa R. steckt die Sängerin Andrea Rosenbaum, die mit dem Musikduo „Rosenstolz“ bekannt wurde, zu dem auch Musikerkollege Peter Plate gehörte. Als die beiden verkündeten, ihre bisherige Zusammenarbeit auf Eis zu legen, war die Enttäuschung bei den Fans groß.

Bei Kiwi könnte es jetzt erneut zu einem gemeinsamen Auftritt kommen. Denn: Peter Plate ist einer der Macher von „Romeo und Julia – Liebes ist alles“. Gut möglich also, dass er zwar nicht explizit als Gast angekündigt wurde, als Überraschung aber am Ende doch mit AnNa R. gemeinsam auf der Bühne steht.

Bis es soweit ist, müssen sich die Zuschauer allerdings noch ein wenig gedulden. Folge 2 vom „Fernsehgarten“ zeigt das ZDF am 14. Mai ab 12.00 Uhr live im TV.