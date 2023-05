„Bares für Rares“: Kandidat verpasst das große Geld nur knapp – es hätten 65.000 Euro sein können

Es hätte so schön werden können für diesen Kandidaten bei „Bares für Rares“. Mit einem Ring im Gepäck, erhofft sich Volker Hildebrandt einiges. Doch schon an der ersten Station, dem Expertentisch, kommt es dann etwas anders für den 69-Jährigen.

Jeder Kandidat möchte ja selbstverständlich das Beste für sein Mitbringsel rausschlagen. So auch der Verkäufer des Ringes, welcher mit einem weltberühmten Motiv versehen ist. Doch bei „Bares für Rares“ gibt es oftmals unerwartete Wendungen.

„Bares für Rares“: Kandidat 50 Jahre alten Ring

Volker Hildebrandt kommt mit einer kleinen Schachtel zu „Bares für Rares“. Darin befindet sich ein Ring aus dem 1974, den er an den Mann bringen will. Das Schmuckstück fällt besonders durch den großen Schriftzug auf, der das Wort „Love“ bildet. Am Tisch von Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel gibt es dann noch mehr Informationen.

Das geschulte Auge eines „Bares für Rares“-Fans wittert wohlmöglich, dass es sich bei dem Hingucker um echtes Gold handeln könnte. Doch die Expertin klärt schnell auf, dass es sich lediglich um vergoldetes Messing handelt. Eine Erkenntnis, die den Preis deutlich senkt. Dennoch taxiert die Kunsthistorikerin den Ring auf 450 bis 550 Euro.

Wäre es ein Ring der limitierten Auflage, dann hätte der Kandidat ein Vermögen bekommen. (Screenshot ZDF)

Besonders bitter: Der Ring ist lediglich eine Kopie und gehört nicht zu den limitierten einhundert Ringen, die aus 18 Karat Gold hergestellt wurden. Wäre es ein Original, dann hätte er bis zu 65.000 Euro bekommen können.

„Bares für Rares“-Händler entlarven Kopie sofort

Schon als Wolfgang Pauritsch den Ring in die Hand nimmt, stellt er fest, dass es sich dabei um vergoldetes Messing, statt um echtes Gold handelt. Dennoch scheinen die Experten interessiert an dem ausgefallenen Schmuckstück zu sein und erfragen einige Details bei Volker Hildebrandt.

Letzendlich zeigen einige Händler Interesse bieten sich bis zu 450 Euro hoch, die Wolfgang Pauritsch dann bereits ist zu zahlen. Zufrieden verlässt der Kandidat das ZDF-Studio und der Kunsthändler hat einen neuen Klunker.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.