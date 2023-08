„Fernsehgarten“: Gast betritt das Areal – und traut seinen Ohren nicht

Der „Fernsehgarten“ des vergangenen Sonntags (30. Juli) stand ganz unter dem Motto „Mallorca Spezial“ und wurde von den Fans des ZDF-Formates mit Vorfreude erwartet. Wer es in diesem Sommer nicht an den Ballermann geschafft hat, kann sich das Mallorca-Feeling nun live im Studio oder zu Hause vor dem Fernseher abholen. ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel führte wie gewohnt durch den Abend und ermöglichte den Zuschauern eine zweistündige Flucht aus dem Alltag.

Musikalisch waren die Zuschauer bestens versorgt. Auch von der Absage Ikke Hüftgolds konnte die Stimmung nicht getrübt werden. Der 46-Jährige stimmte mit der Musikauswahl des Senders nicht überein und wollte kein Teil des Show-Events sein. Auf der Bühne standen dafür Schlagerstars wie Jürgen Milski, Anna-Maria Zimmermann und Tim Toupet und brachten die Fans in Stimmung. Doch mit DIESER Reaktion des Publikums hätte ein Gast der ZDF-Show wohl nicht gerechnet!

Fernsehgarten: Damit hätte wohl niemand gerechnet

Ein musikalischer Gast des „Fernsehgartens“ sorgte bereits im Voraus für Gesprächsstoff. Die Musiker DJ Robin & Schürze sind seit dem deutschlandweiten Skandal um ihre Hit-Single „Layla“ jedem ein Begriff. Der Song entfachte eine Debatte darüber, ob der Text in Teilen unangemessene Botschaften vermitteln oder unter die künstlerische Freiheit fallen würde. Um dieser Debatte auszuweichen, performten die beiden Künstler ihren erfolgreichsten Song im Rahmen der ZDF-Show nicht. Auch der gemeinsame Song „Bumsbar“ wurde aus den selben Gründen nicht auf der Bühne performt. DJ Robin wohnte der Mallorca-Edition des „Fernsehgartens“ bei und gab seinen Song „Hotel“ zum Besten. Mit der Reaktion, die ihm das Publikum beim Betreten des Areals entgegen brachte, hatte er wohl nicht gerechnet!

DJ Robin: Diese Gesänge schlugen ihm entgegen

Als DJ Robin das Areal des „Fernsehgartens“ betrat, schlugen ihm die Chöre ganzer Zuschauerblöcke entgegen. Die begeisterten Fans sangen lautstark genau die beiden Songs, die der 27-Jährige im Rahmen der ZDF-Show nicht performen durfte. Neben Jubelrufen ertönten immer wieder das Wort „Layla“ und Teile des Songs „Bumsbar“. Mit solch einem Empfang hatte der DJ sicherlich nicht gerechnet! Er teilte eine Aufnahme der Szenerie auf seinem Instagram-Profil und bestückte das Reel mit dem Text: „ZDF Fernsehgarten wohl doch mit Layla und Bumsbar“. Rückblickend kommentierte er diesen Moment mit den Worten: „Immer noch Gänsehaut, wie ich am Sonntag im Fernsehgarten empfangen worden bin. Danke!!!!“ So sieht wohl wahre Freude aus.

Auch die Fans des Musikers teilen seine Freude. Ein Follower schreibt: „Geil wars live dabei und jetzt in deinem Video zu sein“ und ein anderer Fan ist sogar folgender Meinung: „Wäre mega geil gewesen wenn ihr das hättet performen dürfen.“ Doch auch ohne diese beiden Lieblingssongs war die Performance des DJ’s ein voller Erfolg und ergänzte die Mallorca-Atmosphäre des Fernsehgartens perfekt.

Schlagerfans können sich in den kommenden Wochen außerdem auf das „Schlagerfestival“ am 13. August 2023 , den „Rock im Garten“-Fernsehgarten am 3. September und traditionell zum Saisonabschluss den „Oktoberfest-Fernsehgarten“ am 24. September freuen.