„Fernsehgarten“: Peinlicher Playback-Fauxpas – Zuschauer sind außer sich

Am Sonntag (12. Mai) war es wieder so weit, der ZDF-„Fernsehgarten“ ging in die zweite Runde. Ganz nach dem Motto „Mamma Mia“ zelebrierte Andrea Kiewel mit ihren musikalischen Gästen den diesjährigen Muttertag.

Nach einer persönlichen Anekdote von Kiewel (mehr dazu hier), einer kurzen Kocheinlage mit Ross Anthony und seinem Ehemann sowie einem lustigen Spiel mit Lucy Diakovska und Guildo Horn passiert dann jedoch live auf der Bühne ein peinlicher Fauxpas.

„Fernsehgarten“-Fans können es kaum fassen

Während des gemeinsamen Spiels von Andrea Kiewel mit Lucy Diakovska und Guildo Horn kündigte die „Fernsehgarten“-Moderatorin den nächsten Music-Act an. Die 58-Jährige verrät freudig: „So viele Abba-Hits bei uns in der Show und jetzt gibt es einen, den ich als Kiwi besonders mag.“ Die Rede ist von dem allseits beliebten Song „The Winner Takes It All“, der von der 90er-Jahre-Eurodance-Gruppe „E-Rotic“ performt wird.

Doch als die Sängerin der Gruppe mit ihrer Performance anfängt, verpasst sie ihren Einsatz für die ersten Zeilen des Songs. Ihre Stimme ist zu hören, obwohl sie noch gar nicht singt. Damit ist klar, E-Rotic singt das Cover des Abba-Hits nicht live.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auf der Social-Media-App X (ehemals Twitter) machen die Zuschauer des „Fernsehgartens“ ihrem Ärger über den Playback-Fauxpax Luft. Die Fans der beliebten Musikshow des ZDF schreiben:

„Und zack, Playback-Einsatz verpasst!“

„Liebes Fernsehgarten-Team, vielleicht lasst ihr die auftretenden Künstler das unvermeidliche Playback wenigstens 3 oder 4 mal üben?“

„Was für ein schlechtes Playback!“

„Erstmal den Playback-Einsatz verpasst…“

„Da hat sie ihren Einsatz auf das miese Playback verpasst.“

Die Zuschauer der Musikshow fühlen sich ganz schön an der Nase herumgeführt.

Das kleine Missgeschick der Band E-rotic stört die Zuschauer vor Ort jedoch nicht. Freudig wird im Takt der Musik mit geklatscht und am Ende des Auftritts erntet die Band lauten Applaus.