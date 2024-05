„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel macht irres Geständnis – „Böse, böse, böse“

Am Sonntag (12. Mai) ist nicht nur Muttertag, sondern auch ein ganz besonderer Tag für alle Fans der ZDF-Show „Fernsehgarten“. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr flimmert die beliebte Musikshow über die Fernsehbildschirme.

Die aktuelle Ausgabe des „Fernsehgartens“ steht unter dem Motto „Mamma Mia“ und Moderatorin Andrea Kiewel führt wie immer fröhlich durchs Programm. Doch direkt zu Beginn berichtet die 58-Jährige von einer Meinungsverschiedenheit bei ihr zu Hause, die noch am Morgen vor der Show fast eskaliert ist.

„Fernsehgarten“-Moderatorin ist nicht unschuldig

Mit guter Laune und fröhlicher Musik startet Andrea Kiewel ihre Moderation des aktuellen „Fernsehgartens“. Zunächst gibt der Fernsehstar einen Ausblick auf eins der zentralen Themen der aktuellen Ausgabe, im Laufe der Show wird nämlich über den vorausgegangenen „Eurovision Song Contest“ diskutiert werden. Da dieser Sonntag jedoch ein besonderer Tag ist, verkündet Kiewel dann: „Zuvor das Allerwichtigste auf der Welt. Herzlichen Glückwunsch an alle Mamas zum Muttertag.“

Obwohl Andrea Kiewel ihre Mutter bedingungslos liebt, geriet die „Fernsehgarten“-Moderatorin am Morgen vor der Show in einen kleinen Streit mit ihr. Zu Beginn der Show lässt der Fernsehstar die Zuschauer dann an dem Thema der kleinen Auseinandersetzung teilhaben.

Andrea Kiewel berichtet: „Meine Mutter guckt die Sendung von Zuhause aus an und wir hatten heute früh, passend zum Muttertag, bereits die erste Meinungsverschiedenheit. Weil ich es wagte, mir in der Dusche meiner Mama, während ich duschte, die Zähne putzen.“ Die „Fernsehgarten“-Moderatorin scherzt: „Böse, böse, böse, Andrea.“

Auch die Mutter des ZDF-Stars strafte Kiewel mit belehrenden Worten und versicherte ihr, dass man so etwas nicht machen sollte. Die Moderatorin berichtet, dass sie daraufhin aus Trotz vor ihrer Mutter in die Dusche pinkelte. Frech sagte Kiewel ihrer Mutter ins Gesicht: „Weil ich es kann, Mama.“ Mit so einem irren Geständnis am Sonntagmittag hätte wohl niemand gerechnet.

Als ersten Gast kündigt der „Fernsehgarten“-Star dann die ehemalige „No Angels“-Sängerin Luca Diakovska an, die ein Cover des berühmten Abba-Hits „Mamma Mia“ performt. Die neuste Ausgabe der Musikshow startet somit mit strahlender Sonne und guter Laune.