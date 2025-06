Semino Rossi im „Fernsehgarten“ – plötzlich ertönen laute Rufe aus dem Publikum

Hinter dem „Fernsehgarten“ liegt eine turbulente Woche. Nach dem unfreiwilligen Ausfall von Andrea Kiewel, ausgerechnet zu ihrem geplanten Moderationsjubiläum, geht es am Sonntag, den 29. Juni, in geordneten Bahnen weiter. Zumindest Motto-technisch dürfen sich die Zuschauer auf Altbewährtes freuen: In der Open-Air-Show live auf dem Mainzer Lerchenberg steht diesmal alles im Zeichen des Discofox.

Schon zum Auftakt wird klar: Dieser Sonntag sorgt wieder für jede Menge gute Laune. Semino Rossi eröffnet die Show und sorgt mit seinem Hit „Magische Momente“ für genau das – magische Momente. Doch nur kurz nach seinem Auftritt ertönen laute Rufe aus dem Publikum.

„Fernsehgarten“-Gast heizt das Publikum ein

Andrea Kiewel ist zurück mit ihrem „Fernsehgarten“ und hat auch für die Discofox-Ausgabe die Crème de la Crème der Musikwelt geladen. Den Auftakt und den ersten Auftritt des Tages legt Schlagersänger Semino Rossi hin.

Mit seiner Performance bringt der österreichisch-argentinische Schlagerstar das Publikum bei Sonnenschein und über 30 Grad ordentlich in Bewegung. Und die Zuschauer wollen mehr – deutlich mehr. Nur Sekunden nach seinem Auftritt ertönen lautstarke „Zugabe!“-Rufe, begleitet von jeder Menge Applaus. Da lässt sich Andrea Kiewel nicht zweimal bitten.

Andrea Kiewel verspricht mehr im „Fernsehgarten“

Die „Fernsehgarten“-Moderatorin verspricht, dass Semino Rossi später noch einmal auf die Bühne zurückkehren wird und sogar Teil eines unterhaltsamen Fußball-Duells sein soll.

Neben Rossi stehen auch andere Größen der Schlagerwelt auf der Bühne. Unter anderem Fantasy, Anita Hofmann und voXXclub. In den Tanzpausen führt Kiwi dann durch ein buntes Programm mit kulinarischem, sportlichem und akrobatischem Flair.

Unter anderem stellen sich die Sterneköche Silvio Germann, Julia Komp und Richard Rauch im „Fernsehgarten“ vor. Auch das Schweizer Rock’n’Roll-Akrobatik-Duo Noëmi und Nicolas Kuran-Pellegatta sorgte für staunende Blicke.