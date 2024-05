„Fernsehgarten“ on Tour 2024: Termin steht fest – DIESE Stadt rüstet sich

Die neue Saison des ZDF-„Fernsehgarten“ ist am Sonntag (5. Mai) erfolgreich gestartet und lockte nahezu 1,68 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Die Freude war groß – nicht nur bei den Fans, sondern auch bei Moderatorin Andrea Kiewel.

Bis zum 29. September wird „Kiwi“, wie die Moderatorin liebevoll genannt wird, (fast) jeden Sonntag unterhaltend durch den Vormittag führen. Doch das Ende der regulären Saison bedeutet nicht das Ende der Gartenfest-Stimmung, wie Schlager.de exklusiv erfährt.

ZDF-„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel bestätigt kommende Tour

Ein besonderer Leckerbissen wartet nämlich auf die Anhänger des „Fernsehgarten„: Auch in diesem Jahr wird es wieder einen „Fernsehgarten on Tour“ geben. Diese exklusive Nachricht verriet Andrea Kiewel auf Schlager.de. „Wir sind zum Abschluss der Saison 2024 in Schwerin mit zwei Mal Fernsehgarten on Tour“, freut sich Kiewel.

Nachdem die mobile Variante des „Fernsehgarten“ im letzten Jahr in Hamburg Halt machte, dürfen sich in diesem Jahr also die Schweriner auf die Show freuen. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit wird das Musik-Spektakel die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns mit Glanz und Glamour bereichern. Fans sollten sich bereits jetzt den 6. Oktober 2024 im Kalender markieren.

Details zum genauen Veranstaltungsort in Schwerin und was die Zuschauer dort erwartet, erfährst du exklusiv auf Schlager.de. Eines ist sicher: Der „Fernsehgarten on Tour“ wird auch dieses Mal ein Fest für die Sinne.