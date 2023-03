„Quizduell-Olymp“: „Layla“-Stars über ARD-Auftritt – „Das hätten wir vorher niemals gedacht“

„Wissen und starke Nerven, den Gegner richtig einschätzen und im richtigen Moment auch mal zocken“, das sind die Grundeigenschaften, die es laut ARD braucht, um in der Wissensshow „Quizduell-Olymp“ mit Moderatorin Esther Sedlaczek bestehen zu können. Ob die Partyschlagerstars DJ Robin und Schürze all diese Eigenschaften vereinen? Das werden wir spätestens am Freitagabend (17. März) ab 18.50 Uhr in der ARD sehen. Klar ist aber, starke Nerven dürften die beiden „Layla“-Stars nach den vergangenen Monaten auf jeden Fall bekommen haben.

Wir erinnern uns: Der Song über die wunderschöne Puffmama sorgte im vergangenen Sommer für ein regelrechtes Entrüstungsbeben. Sexistisch sei der Song, hieß es. Auf manchen Festen wurde er gar verboten. Im ZDF-„Fernsehgarten“ wurde gar über eine Entschärfung des Liedes nachgedacht. Doch schaden konnte das dem Erfolg des Liedes nicht. „Layla“ wurde zum Chartstürmer. Und die Sänger DJ Robin und Schürze über Nacht zu Partyschlagerstars. Dass sie jetzt sogar im ARD-Programm angekommen sind, überrascht die beiden selbst ein wenig.

„Layla“-Stars im ARD-„Quizduell-Olymp“

„Diese Kneifzange muss erst mal erfunden werden, dass wir aus unserem Traum erwachen. Vielleicht hilft ja ein Vorschlaghammer. Es ist unglaublich, was innerhalb der letzten zehn Monate passiert ist. ‚Layla‘ ist immer noch in den Top-50 und es ist kein Ende absehbar. Im April beginnt die neue Saison auf Mallorca und dann ist abzusehen, dass sie auch in den Charts bleibt. Das hätten wir vorher niemals gedacht“, berichten Robin und Schürze im Interview mit dieser Redaktion.

DJ Robin und Schürze im ARD-„Quizduell-Olymp“. Foto: ARD/Uwe Ernst

Doch der Auftritt beim „Quizduell“ soll noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. „Das ‚Quizduell‘ ist ja schon unsere zweite Quizshow nach ‚Wer weiß denn sowas‘. Ziel muss das ‚Wer wird Millionär‘-Promispecial sein. Daran arbeiten wir“, grinsen die beiden. Na, dann sind wir ja mal gespannt.

Große Pläne für 2023

Klar ist, auch 2023 dürfte es um das Partyschlagerduo, das übrigens in der Plattenfirma von Deutschlands ESC-Helden Ikke Hüftgold seine Songs veröffentlicht, nicht ruhiger werden. Denn gelegt hat sich der Wind der Entrüstung noch lange nicht.

„Das war ja kein Wind, der sich gelegt hat, das war ein Orkan. Wir hoffen, dass dieser Orkan noch eine ganze Weile über das Land bläst. Es gibt ja mittlerweile neue Verordnungen in Würzburg, die da lauten, dass ‚Layla‘ auch in diesem Jahr nicht auf dem Volksfest gespielt werden darf. Der Kindergarten geht weiter“, berichten die Sänger und lüften auch gleich noch ein kleines Geheimnis.

„Neben unseren neuen, sehr geschmackvollen Singles, die in Kürze erscheinen, hauen wir am ersten Mai zusammen mit Ikke Hüftgold auch einen Song raus. Da wollen wir noch nix zu verraten. Aber der wird besonders pornös.“ Na, dann kommt ja noch einiges auf uns zu.