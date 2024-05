Andrea Kiewel: Nach „Fernsehgarten“-Auftritt zieht das ZDF ein klares Fazit

Am Sonntag (5. Mai) startete das ZDF gleich mit zwei Publikumslieblingen in die neue Staffel: Während „Dr. Nice“ die Herzen der Fans höherschlagen ließ, sorgte der „Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel für musikalische und unterhaltsame Momente. Doch konnten diese beiden Formate die Zuschauer vor den Fernsehern halten? Die Antwort darauf lieferte der Sender nach dem gestrigen Sonntagabend.

Andrea Kiewel kann Zuschauer fesseln

Zwar erreichte der „Dr. Nice“-Staffelauftakt nicht ganz die hohen Zuschauerzahlen der ersten Staffel mit durchschnittlich etwa 5,4 Millionen Zuschauern, dennoch dürfte das ZDF mit den eingefahrenen Quoten zufrieden sein. Der Auftakt der neuen Folgen erreichte 4,51 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,2 Prozent. In der jüngeren Zielgruppe konnte „Dr. Nice“ mit 6,9 Prozent Marktanteil punkten und damit das Niveau der ersten Staffel halten.

Das ZDF zeigte sich auch am späteren Abend stark. Das „heute journal“ zog 4,31 Millionen Menschen an, was einem Marktanteil von 17,8 Prozent entsprach. Der anschließende Krimi „Detective Grace“ erreichte noch 15,5 Prozent Marktanteil mit 2,56 Millionen Zuschauern, kämpfte jedoch bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von lediglich 2,3 Prozent. Eine positive Nachricht gab es indessen für den ZDF-„Fernsehgarten„: Die Eröffnungsshow der Saison fesselte 16,7 Prozent der Zuschauer, insgesamt schalteten 1,68 Millionen Menschen ein.

Bei den jüngeren Zuschauern wurde ein Marktanteil von 8,1 Prozent erreicht. Das nachfolgende „Duell der Gartenprofis“ konnte sich am frühen Nachmittag sogar auf 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern. Damit lockte die Show insgesamt mehr als 1,8 Millionen Zuschauer (16,5%) vor die Bildschirme.