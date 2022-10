Schlager-Star Anna-Maria Zimmermann halbnackt: „Was ist falsch mit dir?“

Schlager-Star Anna-Maria Zimmermann lässt auf ihrem aktuellen Instagram-Schnappschuss ungewohnt tief blicken: Die 33-Jährige zeigt sich ohne Oberteil – und stellt ihren Körper stolz zur Schau. Ihre Message dahinter ist ernst.

So präsentiert sich Anna-Maria Zimmermann eigentlich eher selten: Die Schlager-Musikerin hat ein Bild von sich auf Instagram geteilt. Dort ist sie nur mit einer Jeans bekleidet – und einem weißen BH. Dabei fühlt sie sich sichtlich wohl.

Schlager-Star Anna-Maria Zimmermann überlebte Hubschrauber-Absturz

Doch das war nicht immer so: 2010 erlebte sie den absoluten Alptraum – Helikopter-Absturz! Anna-Maria Zimmermann überlebte schwer verletzt, behielt jedoch Narben zurück. Eine schlimme Zeit. Inzwischen geht es ihr wieder besser. Ihre Instagram-Follower lässt sie jetzt an ihren tiefgründigen Gedanken teilhaben.

Zu dem selbstbewusst freizügigen Schnappschuss schreibt sie: „Ein Kompliment. Können wir oftmals nicht annehmen. Ich jedenfalls nicht. Eine Kritik hingegen – sofort! Warum hab ich mich eben gefragt? Heute kamen nach meinem Auftritt ein paar Mädels auf mich zu und eine sagte: ‚Wenn ich mal zwei Kinder hab, möchte ich auch so einen tollen Bauch haben wie du Anna.‘ Und wie habe ich reagiert? Ich konnte das Kompliment überhaupt nicht annehmen.“

Schlager-Star Anna-Maria Zimmermann möchte ihren Körper nicht quälen

Sogar im Gegenteil: Es sei ihr sogar unangenehm gewesen, berichtet sie weiter. „Habe an mir heruntergeschaut und mich gefragt, ob ich zu viel Haut gezeigt habe. Jetzt im Nachhinein habe ich mich selbst in Frage gestellt und mir gedacht: ‚Anna was ist falsch mit dir?‘“

Zwar witzele sie auf der Bühne gerne über ihren dicken Po und über ihr Alter, habe inzwischen aber aufgehört ihren Körper zu quälen. „Mein Körper kann es nicht mehr. Ich kann nicht 120 Shows spielen, für meine Kinder da sein und fünf Mal die Woche Sport machen. Ich habe irgendwann angefangen mich zu akzeptieren und nicht immer die Fehler an meinem Körper zu suchen (was jetzt nicht heißt, dass ich gar nichts mehr mache und nicht auf mich achte).“

Schlager: Ex-DSDS-Kandidatin mit wichtiger Message

Mittlerweile sehe sie auch ihre Narben als Teil von sich. „Glaubt mir, dass hat lange gedauert, bis ich soweit war. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir uns ab heute alle gehen lassen sollen und dass es Euch egal sein soll, wie ihr ausseht. Wenn es einen egal ist, hat man aufgegeben. Wir sollten einfach manchmal lernen, stolz auf uns zu sein.“